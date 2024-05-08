Признаки, что ваш телефон сейчас взорвется: запомните и передайте друзьям

Владельцам гаджетов указали, на какие опасные моменты нужно обращать внимание

Смартфоны, пускай и редко, но все же могут взрываться. Происходит это не только из-за неправильной зарядки устройства или перегревания.

На портале Itsider назвали признаки того, что гаджет может вот-вот взорваться. К слову, последствия могут быть самые разные — от травм и увечий владельца гаджета, до пожара, если взрыв произошел в помещении.

Чаще всего телефон взрывается именно из-за перегрева аккумулятора, который случается вследствие чрезмерного нагревания устройства. Но также аккумулятор может изменить форму, что приведет ко взрыву гаджета. Поэтому, если телефон раздулся или деформировался, то это может быть первым признаком взрыва.

Также стоит обращать внимание на запах гаджета. Если от устройства без каких-либо причин стал исходить резкий химический запах, это может говорить о том, что он батарея повреждена или перегревается.

Слишком быстрый процесс разрядки телефона тоже говорит о том, что с аккумулятором не все в порядке. Еще один признак критической неисправности — телефон стал сам по себе перегружаться без необходимости.

Самый очевидный симптом того, что телефон вышел из строя — появление дыма или искр. В этом случае нужно немедленно отключить смартфон от зарядки, если он заряжался, и отключить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как дольше сохранять заряд телефона. Эти простые способы точно помогут всем владельцам гаджетов.