Таропрогноз на 9 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Второй день подряд все карты выпадают перевернутыми

Четверг, 9 мая 2024 года, обещает быть довольно непростым днем, когда могут вернуться старые проблемы или же возникнуть тупик в жизни. Однако некоторые наоборот смогут сдвинуться с мертвой точки.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Восьмерка мечей, перевернутая Смерть, перевернутое Колесо Фортуны

Перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время чувствовали себя будто бы птичкой, сидящей в открытой клетке, не в силах решить, как поступить дальше. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Перевернутая Смерть

Не пугайтесь из-за названия карты, на самом деле она не имеет ничего общего со смертью в прямом ее значении. В прямом положении эта карта говорит про "смерть" старого этапа в жизни, но нам она выпала перевернутой, что указывает на то, что пока в Вашей жизни царит застой. Позвольте себе бездействовать.

Перевернутое Колесо Фортуны

В ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в мае по картам Таро.