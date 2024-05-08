Как легко усилить сигнал Wi-Fi: все зависит от местоположения

Рядом с роутером не следует допускать наличие других устройств

Согласитесь, нет ничего более раздражающего, чем медленный интернет, и совсем не важно для каких целей вы его используете в данный момент: для работы или для развлечения. Почему Wi-Fi может "тупить", и как это исправить — далее в материале.

Чаще всего сложности с подключением возникают из-за неправильной локализации маршрутизатора, пишет santeplusmag. Мы расскажем, какие шаги следует предпринять для улучшения соединения.

Как улучшить работу домашнего Wi-Fi

Всегда помните, что Wi-Fi может потерять силу при любом препятствии. Иначе говоря, местоположение имеет огромное значение. Если разместить маршрутизатор в месте с большим скоплением объектов, сигнал не сможет распространиться должным образом. Напротив, установка его в стратегическом углу без препятствий позволит сигналу работать оптимально.

Также стоит помнить, что интернет-соединение может быть легко нарушено из-за близости электронных устройств, таких как планшеты, консоли, радио или даже микроволновая печь. Для получения лучшего сигнала рекомендуется держать маршрутизатор подальше от электроники.

Кроме того, аквариум также может выступать преградой для нормальной работы роутера. Перемещение его в другое место может улучшить качество сигнала.

Ранее мы писали о хитростях для качественной работы роутера. Для увеличения скорости Wi-Fi обратите внимание на три маленькие уловки.