Укр

За скумбрией будете бегать в магазин ежедневно: из нее получаются бесподобные котлеты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычные котлеты из скумбрии
Необычные котлеты из скумбрии. Фото vazhnoznat.com

Биточки получаются нежными, сочными и ароматными

Надоело постоянно готовить любимые котлетки только из свинины или курицы? Предлагаем разнообразить меню и угостить близких необычными котлетками из скумбрии.

Такие биточки по рецепту "Важно знать" получатся бесподобными. Они настолько понравятся близким, что в магазин за скумбрией для них будете бегать ежедневно.

Как приготовить ароматные котлеты из скумбрии

Ингредиенты:

  • 350 г филе скумбрии;
  • 300 г картофельного пюре;
  • 140 г моркови;
  • 20 г зеленого лука;
  • 1 ст. л. столового хрена;
  • 100 г пшеничной муки;
  • 1 куриное яйцо;
  • 20 г сливочного масла;
  • панировочные сухари;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

  1. Моем и чистим морковь. Нарезаем ее мелким кубиком или натираем на терке. Обжариваем ее на разогретой сковороде со сливочным маслом до мягкости, после выкладываем на тарелку с бумажной салфеткой.
  2. Моем, чистим и отвариваем до готовности картофель. Пюрируем, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и хрен.
  3. В полученную массу также отправляем мелко нарезанное филе скумбрии и жареную морковь. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем и смоченными в воде руками формируем котлеты.
  4. В миске вбиваем куриное яйцо, солим его и взбиваем венчиком. В отдельную посуду выкладываем муку, еще в одну — панировочные сухари.
  5. Подготовленные котлеты обваливаем сначала в пшеничной муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. После отправляем их в холодильник на полчаса.
  6. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с двух сторон по 3–4 минуты до золотистости.

Если осталось немного скумбрии — приготовьте из нее необычный паштет. Близкие ахнут от восторга.

Теги:
#Рецепт #Скумбрия #Котлеты #Готовим дома