За скумбрией будете бегать в магазин ежедневно: из нее получаются бесподобные котлеты
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Биточки получаются нежными, сочными и ароматными
Надоело постоянно готовить любимые котлетки только из свинины или курицы? Предлагаем разнообразить меню и угостить близких необычными котлетками из скумбрии.
Такие биточки по рецепту "Важно знать" получатся бесподобными. Они настолько понравятся близким, что в магазин за скумбрией для них будете бегать ежедневно.
Как приготовить ароматные котлеты из скумбрии
Ингредиенты:
- 350 г филе скумбрии;
- 300 г картофельного пюре;
- 140 г моркови;
- 20 г зеленого лука;
- 1 ст. л. столового хрена;
- 100 г пшеничной муки;
- 1 куриное яйцо;
- 20 г сливочного масла;
- панировочные сухари;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления:
- Моем и чистим морковь. Нарезаем ее мелким кубиком или натираем на терке. Обжариваем ее на разогретой сковороде со сливочным маслом до мягкости, после выкладываем на тарелку с бумажной салфеткой.
- Моем, чистим и отвариваем до готовности картофель. Пюрируем, добавляем мелко нарезанный зеленый лук и хрен.
- В полученную массу также отправляем мелко нарезанное филе скумбрии и жареную морковь. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем и смоченными в воде руками формируем котлеты.
- В миске вбиваем куриное яйцо, солим его и взбиваем венчиком. В отдельную посуду выкладываем муку, еще в одну — панировочные сухари.
- Подготовленные котлеты обваливаем сначала в пшеничной муке, затем в яйце и в панировочных сухарях. После отправляем их в холодильник на полчаса.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с двух сторон по 3–4 минуты до золотистости.
Если осталось немного скумбрии — приготовьте из нее необычный паштет. Близкие ахнут от восторга.