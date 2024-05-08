Не выбрасывайте крашанки - нафаршируйте их: за каждый кусочек в семье будет драка
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Так яйца вы точно еще не готовили
Остались после Паски разнообразные крашанки и не хочется их выбрасывать? Предлагаем приготовить из них необычную закуску.
Сегодня Shuba предлагает приготовить фаршированные яйца. Очень простая в приготовлении, вкусная и красивая закуска не требует много времени на приготовление, но станет прекрасным дополнением к семейному обеду или ужину. Кстати, зеленый лук в рецепте можно заменить мелко нарезанным красным луком, а майонез — густым сливочным натуральным йогуртом.
Как приготовить фаршированные яйца с сельдью и свеклой
Ингредиенты:
- яйца куриные — 6 шт.;
- свекла вареная — 2 шт.;
- сельдь, филе — 2.5 шт.;
- майонез 72% — 4 ст. л.;
- перец черный молотый, соль — по вкусу;
- зеленый лук, пучок — 1 шт.
Способ приготовления:
- Отваренные вкрутую яйца чистим и разрезам их вдоль пополам. Белки откладываем отдельно, а желтки отправляем в миску.
- Две небольшие свеклы запекаем или отвариваем до готовности. Даем остыть. Чистим и мелко нарезаем или натираем на большой терке. Отправляем к желткам.
- Филе сельди моем, сушим с помощью бумажных полотенец и нарезаем очень маленькими кусочками. Добавляем к свекле и желткам.
- В начинку отправляем около 80 граммов майонеза и мелко нарезанный лук. Все солим, и тщательно перемешаем.
Приготовленной начинкой наполняем половинки белков и выкладываем на блюдо. Подавать можно с любимым салатом.