Не выбрасывайте крашанки - нафаршируйте их: за каждый кусочек в семье будет драка

Так яйца вы точно еще не готовили

Остались после Паски разнообразные крашанки и не хочется их выбрасывать? Предлагаем приготовить из них необычную закуску.

Сегодня Shuba предлагает приготовить фаршированные яйца. Очень простая в приготовлении, вкусная и красивая закуска не требует много времени на приготовление, но станет прекрасным дополнением к семейному обеду или ужину. Кстати, зеленый лук в рецепте можно заменить мелко нарезанным красным луком, а майонез — густым сливочным натуральным йогуртом.

Как приготовить фаршированные яйца с сельдью и свеклой

Ингредиенты:

яйца куриные — 6 шт.;

свекла вареная — 2 шт.;

сельдь, филе — 2.5 шт.;

майонез 72% — 4 ст. л.;

перец черный молотый, соль — по вкусу;

зеленый лук, пучок — 1 шт.

Способ приготовления:

Отваренные вкрутую яйца чистим и разрезам их вдоль пополам. Белки откладываем отдельно, а желтки отправляем в миску. Две небольшие свеклы запекаем или отвариваем до готовности. Даем остыть. Чистим и мелко нарезаем или натираем на большой терке. Отправляем к желткам. Филе сельди моем, сушим с помощью бумажных полотенец и нарезаем очень маленькими кусочками. Добавляем к свекле и желткам. В начинку отправляем около 80 граммов майонеза и мелко нарезанный лук. Все солим, и тщательно перемешаем.

Приготовленной начинкой наполняем половинки белков и выкладываем на блюдо. Подавать можно с любимым салатом.