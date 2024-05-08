Оставьте "щепотку" россиянам: как на украинском назвать количество чего-то, что можно взять тремя пальцами

Есть сразу три варианта

Многие украинцы говорят на суржике и, да, это абсолютно нормальное явление. Однако следует все же уделять определенное количество усилий для того, чтобы очистить свой язык от влияния россиянизмов.

К примеру, многие из нас, говоря о количестве чего-то, что можно взять тремя пальцами, говорят "щіпотка". Что является стопроцентной калькой с русского языка.

Итак, как сказать правильно на украинском "щіпотка солі"? Есть сразу несколько вариантов.

пучка солі

дрібка солі

щіпка солі

Примеры использования в литературе:

Подоставали з торбинок хто окрайок хліба й пучку солі, хто шматок сала або в'ялену тарань з цибулею і почали мовчки їсти. (Д. Мордовець)

Виступили повагом три діди, Три чисті білі хліби несучи з дрібками солі, звичаєм прадавнім, І подали з уклоном трьом грузинам. (М. Рильський)

Змила Харитя в мисчині горсточку пшона, вкинула щіпку солі та дві-три бараболі, налляла горщик водою і приставила його до вогню. (М. Коцюбинський)

Кроме того, на обозначение небольшого количества чего-либо, можно еще сказать "дЕщиця".

Грошей заробили дещицю, але переконалися: що там найкраще, де нас нема. (І. Карпенко-Карий)

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как на украинском поговорить о покупках. В словарях для обозначения приобретения есть два слова.