Как почистить жалюзи, даже не снимая их с окна: быстрый способ

Стирать жалюзи в машинке нельзя

Домовладельцам приходится задаваться вопросом, как почистить жалюзи без использования специализированного моющего оборудования. Оказывается, вопреки видимости, это не такая уж и сложная задача. Жалюзи, как и шторы, можно очистить даже не снимая с окна.

Как чистить жалюзи

Жалюзи — очень удобное изобретение. Если вы хотите, чтобы они служили долгие годы, обязательно регулярно очищайте их, даже от поверхностных загрязнений. Во-первых, пылесосьте их раз в месяц. Когда пыль будет удалена, жалюзи стоит протереть влажной тряпкой. После этого необходимо развернуть из и подождать, пока они хорошо высохнут, чтобы на поверхности не появилась плесень.

Чтобы на жалюзи меньше оседала пыль, можно протереть их самодельным средством. Смешайте 2 столовые ложки кондиционера для белья и 2 литра теплой воды. Затем смочите тряпку в растворе и с ее помощью протрите жалюзи.

Если пластиковые жалюзи пожелтели, или на них есть устойчивые загрязнения, используйте пищевую соду. Добавьте к порошку немного воды, чтобы получилась паста, и нанесите на загрязненные участки. Затем удалите средство влажной тряпкой.

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