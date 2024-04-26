Больше никаких котлет: эти пирожки с мясом готовятся быстро и заменят их с головой
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Такие пирожки совсем несложно готовить
Мы рассказывали, как приготовить вкусные котлеты. Это замечательное блюдо, которое, все же, может надоедать. Поэтому делимся рецептом вкусных пирожков, которые с легкостью могут их заменить.
Это сытные и ароматные картофельные пирожки с мясной начинкой. Их можно подавать как горячую закуску или основное блюдо. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- соль и перец по вкусу
- 1 яйцо
- 2-3 ст. л. муки
- растительное масло для жарки
Для начинки:
- 40 мл растительного масла
- 1 луковица
- 1 морковь
- 300 г шампиньонов
- 350 г мясного фарша
- соль, перец и паприка по вкусу
- 20 г укропа
Способ приготовления:
- На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертую на терке морковь и обжарьте до мягкости.
- Добавьте нарезанные небольшими кусочками шампиньона и обжарьте до готовности. Добавьте мясной фарш, перемешайте и всыпьте соль, перец и паприку. Добавьте измельченный укроп, перемешайте.
- Отварите картофель в мундире, очистите и превратите в пюре. Добавьте соль, перец, яйцо и замешайте руками.
- Всыпьте муку и перемешайте до однородности. Из теста ложкой сделайте лепешки.
- Выложите на каждую лепешку начинку. Заверните тесто вокруг начинки, сформировав пирожок.
- Обжарьте пирожки на масле по бокам до золотистого цвета. Выложите готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте пирожки горячими с любимым соусом или сметаной. Также мы делились рецептом вкусных рогаликов.