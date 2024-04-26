Больше никаких котлет: эти пирожки с мясом готовятся быстро и заменят их с головой

Такие пирожки совсем несложно готовить

Мы рассказывали, как приготовить вкусные котлеты. Это замечательное блюдо, которое, все же, может надоедать. Поэтому делимся рецептом вкусных пирожков, которые с легкостью могут их заменить.

Это сытные и ароматные картофельные пирожки с мясной начинкой. Их можно подавать как горячую закуску или основное блюдо. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

1 кг картофеля

соль и перец по вкусу

1 яйцо

2-3 ст. л. муки

растительное масло для жарки

Для начинки:

40 мл растительного масла

1 луковица

1 морковь

300 г шампиньонов

350 г мясного фарша

соль, перец и паприка по вкусу

20 г укропа

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте тертую на терке морковь и обжарьте до мягкости. Добавьте нарезанные небольшими кусочками шампиньона и обжарьте до готовности. Добавьте мясной фарш, перемешайте и всыпьте соль, перец и паприку. Добавьте измельченный укроп, перемешайте. Отварите картофель в мундире, очистите и превратите в пюре. Добавьте соль, перец, яйцо и замешайте руками. Всыпьте муку и перемешайте до однородности. Из теста ложкой сделайте лепешки. Выложите на каждую лепешку начинку. Заверните тесто вокруг начинки, сформировав пирожок. Обжарьте пирожки на масле по бокам до золотистого цвета. Выложите готовые пирожки на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте пирожки горячими с любимым соусом или сметаной. Также мы делились рецептом вкусных рогаликов.