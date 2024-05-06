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Мало кто знает: как правильно хранить паску, чтобы долго не черствела

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Чтобы паска не черствела
Чтобы паска не черствела. Фото shuba.life

Как ее правильно хранить, чтобы дольше была свежая

Паска – это не просто символ Пасхи, это вкусный и ароматный хлеб. Ее хочется съесть полностью, но часто после праздника остается очень много паски.

Вместе с порталом "Е" делимся несколькими простыми советами. Они помогут вам на более долгое время сохранить свежесть паски.

Яблоко, картофель или соль

Положите в емкость, где хранится паска, ломтик яблока, небольшой кусочек сырого картофеля или немного каменной соли. Эти продукты помогут сохранить влагу в хлебе.

Обновление очерствевшей паски

Если паска все же очерствела, не спешите ее выбрасывать. Слегка смочите ее водой, заверните во влажную салфетку, поместите в кастрюлю, накройте крышкой и поставьте в разогретую духовку на 10 минут.

Не храните с ржаным хлебом

Не рекомендуется хранить паску вместе с ржаным хлебом. Сдобное тесто может пропитаться его запахом и утратить свой вкус.

Заверните паску

После выпечки заверните свежую паску в чистую салфетку или белую бумагу – это поможет ей дольше оставаться свежей. Хлебобулочные изделия, в том числе и паски, можно хранить в целлофановых пакетах. Очень долго хранятся паски, испеченные в специальных бумажных формах – такую форму не снимайте до момента употребления выпечки.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свежесть паски в течение нескольких дней и наслаждаться ее вкусом подольше. Также мы рассказывали, сколько хранить вареные яйца.

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