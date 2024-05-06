Мало кто знает: как правильно хранить паску, чтобы долго не черствела
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Как ее правильно хранить, чтобы дольше была свежая
Паска – это не просто символ Пасхи, это вкусный и ароматный хлеб. Ее хочется съесть полностью, но часто после праздника остается очень много паски.
Вместе с порталом "Е" делимся несколькими простыми советами. Они помогут вам на более долгое время сохранить свежесть паски.
Яблоко, картофель или соль
Положите в емкость, где хранится паска, ломтик яблока, небольшой кусочек сырого картофеля или немного каменной соли. Эти продукты помогут сохранить влагу в хлебе.
Обновление очерствевшей паски
Если паска все же очерствела, не спешите ее выбрасывать. Слегка смочите ее водой, заверните во влажную салфетку, поместите в кастрюлю, накройте крышкой и поставьте в разогретую духовку на 10 минут.
Не храните с ржаным хлебом
Не рекомендуется хранить паску вместе с ржаным хлебом. Сдобное тесто может пропитаться его запахом и утратить свой вкус.
Заверните паску
После выпечки заверните свежую паску в чистую салфетку или белую бумагу – это поможет ей дольше оставаться свежей. Хлебобулочные изделия, в том числе и паски, можно хранить в целлофановых пакетах. Очень долго хранятся паски, испеченные в специальных бумажных формах – такую форму не снимайте до момента употребления выпечки.
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свежесть паски в течение нескольких дней и наслаждаться ее вкусом подольше. Также мы рассказывали, сколько хранить вареные яйца.