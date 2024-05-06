Простой рецепт старинного блюда

Мы делились рецептом сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как приготовить еще одно старинное блюдо – мандрики. Это высушенный по специальной технологии сыр, который готовят на Волыне. Блюдо внесено в список нематериального культурного наследия.

Рецепт мандриков прост. Им поделились на "Общественное.Луцк". Название свое блюдо получило из-за того, что его удобно брать в путешествие, ведь оно долго хранится и не нуждается в холодильнике. Этот рецепт — отличный способ использовать домашний сыр, немного залежавшийся.

Ингредиенты:

1 кг творога

1 домашнее яйцо

4 ст. л. соли

Способ приготовления:

Важно правильно выбрать творог – он должен быть средней влажности. Не используйте слишком мокрый или сухой сыр, иначе мандрики развалятся или растечутся. Соедините творог, яйцо и соль. Тщательно вымешивайте руками в течение часа до однородной массы. Не используйте блендер – ручное замешивание делает тесто более эластичным. Из теста сформуйте небольшие пирожки. Выложите их на противень или в форму для запекания. Разогрейте печь до 70–80°C. Поставьте странствия в печь и сушите в течение 2-3 часов. Для лучшего хранения можно сушить путешествия в несколько этапов, повторно ставя его в печь после охлаждения.

Подавайте мандрики горячими, политые растопленным маслом. Это не просто блюдо, это часть волынской культуры. Этот рецепт, переданный из поколения в поколение, дает возможность почувствовать вкус древности и насладиться аутентичной кухней. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гуцульские "Шухи".