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Такого сыра вы еще не пробовали: рецепт старинного волынского блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Понадобится всего три продукта. Фото suspilne.media

Простой рецепт старинного блюда

Мы делились рецептом сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как приготовить еще одно старинное блюдо – мандрики. Это высушенный по специальной технологии сыр, который готовят на Волыне. Блюдо внесено в список нематериального культурного наследия.

Рецепт мандриков прост. Им поделились на "Общественное.Луцк". Название свое блюдо получило из-за того, что его удобно брать в путешествие, ведь оно долго хранится и не нуждается в холодильнике. Этот рецепт — отличный способ использовать домашний сыр, немного залежавшийся.

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 1 домашнее яйцо
  • 4 ст. л. соли

Способ приготовления:

  1. Важно правильно выбрать творог – он должен быть средней влажности. Не используйте слишком мокрый или сухой сыр, иначе мандрики развалятся или растечутся.
  2. Соедините творог, яйцо и соль. Тщательно вымешивайте руками в течение часа до однородной массы. Не используйте блендер – ручное замешивание делает тесто более эластичным.
  3. Из теста сформуйте небольшие пирожки. Выложите их на противень или в форму для запекания.
  4. Разогрейте печь до 70–80°C. Поставьте странствия в печь и сушите в течение 2-3 часов. Для лучшего хранения можно сушить путешествия в несколько этапов, повторно ставя его в печь после охлаждения.

Подавайте мандрики горячими, политые растопленным маслом. Это не просто блюдо, это часть волынской культуры. Этот рецепт, переданный из поколения в поколение, дает возможность почувствовать вкус древности и насладиться аутентичной кухней. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гуцульские "Шухи".

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#Рецепт #Сыр #Блюдо #Закуска