Більше жодних котлет: ці пиріжки з м’ясом готуються швидко, і замінять їх з головою

Такі пиріжки зовсім нескладно готувати

Ми розповідали, як приготувати смачні котлети. Це чудова страва, яка, все ж, може набридати. Тому ділимось рецептом смачних пиріжків, які з легкістю можуть їх замінити.

Це ситні та ароматні картопляні пиріжки з м'ясною начинкою. Їх можна подавати як гарячу закуску або як основну страву. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

1 кг картоплі

сіль та перець до смаку

1 яйце

2-3 ст. л. борошна

рослинна олія для смаження

Для начинки:

40 мл рослинної олії

1 цибулина

1 морква

300 г печериць

350 г м'ясного фаршу

сіль, перець та паприка до смаку

20 г кропу

Спосіб приготування:

На олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту на тертці моркву і обсмажте до м'якості. Додайте нарізані невеликими шматочками печериці і обсмажте до готовності. Додайте м'ясний фарш, перемішайте і всипте сіль, перець та паприку. Додайте подрібнений кріп, перемішайте. Відваріть картоплю в мундирі, очистіть і перетворіть в пюре. Додайте сіль, перець, яйце і замішайте руками. Всипте борошно і перемішайте до однорідності. З тіста ложкою зробіть коржики. Викладіть на кожен коржик начинку. Загорніть тісто навколо начинки, сформувавши пиріжок. Обсмажте пиріжки на олії з обох боків до золотистого кольору. Викладіть готові пиріжки на паперові рушнички, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте пиріжки гарячими з улюбленим соусом або сметаною. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.