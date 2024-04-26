Більше жодних котлет: ці пиріжки з м’ясом готуються швидко, і замінять їх з головою
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Такі пиріжки зовсім нескладно готувати
Ми розповідали, як приготувати смачні котлети. Це чудова страва, яка, все ж, може набридати. Тому ділимось рецептом смачних пиріжків, які з легкістю можуть їх замінити.
Це ситні та ароматні картопляні пиріжки з м'ясною начинкою. Їх можна подавати як гарячу закуску або як основну страву. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- сіль та перець до смаку
- 1 яйце
- 2-3 ст. л. борошна
- рослинна олія для смаження
Для начинки:
- 40 мл рослинної олії
- 1 цибулина
- 1 морква
- 300 г печериць
- 350 г м'ясного фаршу
- сіль, перець та паприка до смаку
- 20 г кропу
Спосіб приготування:
- На олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту на тертці моркву і обсмажте до м'якості.
- Додайте нарізані невеликими шматочками печериці і обсмажте до готовності. Додайте м'ясний фарш, перемішайте і всипте сіль, перець та паприку. Додайте подрібнений кріп, перемішайте.
- Відваріть картоплю в мундирі, очистіть і перетворіть в пюре. Додайте сіль, перець, яйце і замішайте руками.
- Всипте борошно і перемішайте до однорідності. З тіста ложкою зробіть коржики.
- Викладіть на кожен коржик начинку. Загорніть тісто навколо начинки, сформувавши пиріжок.
- Обсмажте пиріжки на олії з обох боків до золотистого кольору. Викладіть готові пиріжки на паперові рушнички, щоб позбутися зайвої олії.
Подавайте пиріжки гарячими з улюбленим соусом або сметаною. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.