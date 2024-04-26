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Більше жодних котлет: ці пиріжки з м’ясом готуються швидко, і замінять їх з головою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий рецепт пиріжків на кожен день
Чудовий рецепт пиріжків на кожен день. Фото shuba.life

Такі пиріжки зовсім нескладно готувати

Ми розповідали, як приготувати смачні котлети. Це чудова страва, яка, все ж, може набридати. Тому ділимось рецептом смачних пиріжків, які з легкістю можуть їх замінити.

Це ситні та ароматні картопляні пиріжки з м'ясною начинкою. Їх можна подавати як гарячу закуску або як основну страву. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • сіль та перець до смаку
  • 1 яйце
  • 2-3 ст. л. борошна
  • рослинна олія для смаження

Для начинки:

  • 40 мл рослинної олії
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 300 г печериць
  • 350 г м'ясного фаршу
  • сіль, перець та паприка до смаку
  • 20 г кропу

Спосіб приготування:

  1. На олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте терту на тертці моркву і обсмажте до м'якості.
  2. Додайте нарізані невеликими шматочками печериці і обсмажте до готовності. Додайте м'ясний фарш, перемішайте і всипте сіль, перець та паприку. Додайте подрібнений кріп, перемішайте.
  3. Відваріть картоплю в мундирі, очистіть і перетворіть в пюре. Додайте сіль, перець, яйце і замішайте руками.
  4. Всипте борошно і перемішайте до однорідності. З тіста ложкою зробіть коржики.
  5. Викладіть на кожен коржик начинку. Загорніть тісто навколо начинки, сформувавши пиріжок.
  6. Обсмажте пиріжки на олії з обох боків до золотистого кольору. Викладіть готові пиріжки на паперові рушнички, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте пиріжки гарячими з улюбленим соусом або сметаною. Також ми ділились рецептом смачних рогаликів.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Картопля #Тісто #Пиріжки