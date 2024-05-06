Простой и сытный: салат из трех ингредиентов, которым наестся вся семья
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Простой, но вкусный салат
Мы рассказывали, как приготовить гуцульский грибной салат «Шухи». Теперь делимся рецептом вкусного перекуса с курицей. В его составе всего три основных ингредиента, и все они просты и доступны. Прекрасный вариант, если хочется вкусно перекусить, но нет желания долго готовить.
Этот простой салат с курицей, сыром и луком – отличный вариант для быстрого и легкого обеда или ужина. Он не требует много времени на приготовление, но при этом имеет вкус и насыщенный аромат. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".
Ингредиенты:
- 200 г вареной курицы
- 100 г твердого сыра
- 1 красная луковица
- соль и перец по вкусу
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте кубиками. Сыр натрите на терке.
- Лук очистите. Нарежьте тонкими полукольцами.
- Соедините курицу, творог и лук в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.
Вместо вареной курицы используйте копченую или жареную. Заправить салат можно не только оливковым маслом, но и йогуртом или сметаной. Также мы рассказывали, как можно вкуснее приготовить Шубу.