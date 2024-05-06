Простой и сытный: салат из трех ингредиентов, которым наестся вся семья

Простой, но вкусный салат

Мы рассказывали, как приготовить гуцульский грибной салат «Шухи». Теперь делимся рецептом вкусного перекуса с курицей. В его составе всего три основных ингредиента, и все они просты и доступны. Прекрасный вариант, если хочется вкусно перекусить, но нет желания долго готовить.

Этот простой салат с курицей, сыром и луком – отличный вариант для быстрого и легкого обеда или ужина. Он не требует много времени на приготовление, но при этом имеет вкус и насыщенный аромат. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

200 г вареной курицы

100 г твердого сыра

1 красная луковица

соль и перец по вкусу

оливковое масло

Способ приготовления:

Курицу нарежьте кубиками. Сыр натрите на терке. Лук очистите. Нарежьте тонкими полукольцами. Соедините курицу, творог и лук в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вместо вареной курицы используйте копченую или жареную. Заправить салат можно не только оливковым маслом, но и йогуртом или сметаной. Также мы рассказывали, как можно вкуснее приготовить Шубу.