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Простой и сытный: салат из трех ингредиентов, которым наестся вся семья

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Блюдо идеально подходит для легкого обеда или ужина
Блюдо идеально подходит для легкого обеда или ужина. Фото shuba.life

Простой, но вкусный салат

Мы рассказывали, как приготовить гуцульский грибной салат «Шухи». Теперь делимся рецептом вкусного перекуса с курицей. В его составе всего три основных ингредиента, и все они просты и доступны. Прекрасный вариант, если хочется вкусно перекусить, но нет желания долго готовить.

Этот простой салат с курицей, сыром и луком – отличный вариант для быстрого и легкого обеда или ужина. Он не требует много времени на приготовление, но при этом имеет вкус и насыщенный аромат. Рецептом поделились на портале "Хорошие новости".

Ингредиенты:

  • 200 г вареной курицы
  • 100 г твердого сыра
  • 1 красная луковица
  • соль и перец по вкусу
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте кубиками. Сыр натрите на терке.
  2. Лук очистите. Нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Соедините курицу, творог и лук в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.

Вместо вареной курицы используйте копченую или жареную. Заправить салат можно не только оливковым маслом, но и йогуртом или сметаной. Также мы рассказывали, как можно вкуснее приготовить Шубу.

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#Рецепт #Салат #Курятина #Закуска