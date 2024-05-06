Есть ли в вашем роду евреи: подскажет фамилия, проверьте свою

Родовые имена могут много рассказать о прошлом

Фамилии украинцев могут говорить о том, что их первый носитель принадлежал к другой народности. Некоторые указывают на происхождение от литовских князей, а другие — что в роду были евреи.

Львовский языковед Юлиан Редько провел большое исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а позже издал книгу "Современные украинские фамилии", в которых перечислил те, которые могут говорить, что среди далеких предков были евреи. Он отмечает, что значительную часть жителей городов правобережной части Украины составляли именно представители этого народа. Также много евреев жило в украинских селах.

Они получали разные прозвища, которые потом стали родовыми именами. Например, Атлас – широко распространенная среди евреев фамилия. В Украине живет 123 человека с такой фамилией.

Какие фамилии носят потомки евреев:

Габинет, Зельман – эти фамилии получали евреи, арендовавшие помещения православных церквей

Маргулес и Рубин – родовые имена ассимилированных евреев

Бухер

Верхер

Ништ

Ребман

Шабас

Шайгец

Шайгиц

Кумриг

Как рассказывал "Телеграф", некоторые украинские фамилии пришли от скифов и сарматов. Проверьте, были ли кочевники в вашем роду.