Освежит всю семью: рецепт лимонада из ревеня

Лимонад из ревеня станет постоянным гостем на вашем столе.

Скоро лето, а это значит, что пора наслаждаться прохладительными и освежающими напитками. Одним из замечательных вариантов является лимонад из ревеня — не только вкусный, но и богатый витаминами и минералами. Также, предлагаем рецепт освежающего компота.

Этот напиток обладает приятной кислинкой и легкой сладостью, что делает его идеальным для жарких дней. К тому же его легко приготовить дома из простых ингредиентов.

1. Классический лимонад из ревеня

Ингредиенты:

500 г стеблей ревеня

100 г сахара

2 л воды

Сок 1 лимона

Мята по вкусу

Приготовление:

Нарежьте стебли ревеня на небольшие кусочки. Уложите ревень в кастрюлю, добавьте сахар и 1 л воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, пока ревень не размякнет. Снимите с огня и дайте настояться 30 минут. Процедите настой через сито, удаляя мякоть ревеня. Добавьте сок лимона, оставшуюся воду и мяту по вкусу. Перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.

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