Освежит всю семью: рецепт лимонада из ревеня
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Лимонад из ревеня станет постоянным гостем на вашем столе.
Скоро лето, а это значит, что пора наслаждаться прохладительными и освежающими напитками. Одним из замечательных вариантов является лимонад из ревеня — не только вкусный, но и богатый витаминами и минералами. Также, предлагаем рецепт освежающего компота.
Этот напиток обладает приятной кислинкой и легкой сладостью, что делает его идеальным для жарких дней. К тому же его легко приготовить дома из простых ингредиентов.
1. Классический лимонад из ревеня
Ингредиенты:
- 500 г стеблей ревеня
- 100 г сахара
- 2 л воды
- Сок 1 лимона
- Мята по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте стебли ревеня на небольшие кусочки.
- Уложите ревень в кастрюлю, добавьте сахар и 1 л воды.
- Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, пока ревень не размякнет.
- Снимите с огня и дайте настояться 30 минут.
- Процедите настой через сито, удаляя мякоть ревеня.
- Добавьте сок лимона, оставшуюся воду и мяту по вкусу.
- Перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.
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