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Освежит всю семью: рецепт лимонада из ревеня

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Этот напиток отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 06 мая 2024, 13:04
Этот напиток отлично освежает (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Лимонад из ревеня станет постоянным гостем на вашем столе.

Скоро лето, а это значит, что пора наслаждаться прохладительными и освежающими напитками. Одним из замечательных вариантов является лимонад из ревеня — не только вкусный, но и богатый витаминами и минералами. Также, предлагаем рецепт освежающего компота.

Этот напиток обладает приятной кислинкой и легкой сладостью, что делает его идеальным для жарких дней. К тому же его легко приготовить дома из простых ингредиентов.

1. Классический лимонад из ревеня

Ингредиенты:

  • 500 г стеблей ревеня
  • 100 г сахара
  • 2 л воды
  • Сок 1 лимона
  • Мята по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте стебли ревеня на небольшие кусочки.
  2. Уложите ревень в кастрюлю, добавьте сахар и 1 л воды.
  3. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 15-20 минут, пока ревень не размякнет.
  4. Снимите с огня и дайте настояться 30 минут.
  5. Процедите настой через сито, удаляя мякоть ревеня.
  6. Добавьте сок лимона, оставшуюся воду и мяту по вкусу.
  7. Перемешайте и поставьте в холодильник на несколько часов.

Приготовьте также квас каркаде по рецепту "Телеграфа". Также мы делились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Лимонад #еда-Телеграф