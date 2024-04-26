Невозможно устоять: рецепт нежных паровых вареников с творогом

Такое блюдо будет смаковать всем членам семьи

Вареники — довольно популярное блюдо в Украине, которое готовят как на праздники, так и в будни. Каждый выбирает наиболее вкусную начинку — с вишней, с картофелем, с грибами или с капустой. Также можно приготовить их на пару.

Известный шеф-повар Лиза Глинская рассказала, как приготовить вареники с сыром именно паровым способом. Если вы еще таковых не пробовали — самое время попробовать их сделать.

Ингредиенты

Для теста:

Кефир – 250 миллилитров;

пищевая сода — 5 г.;

рафинированное подсолнечное масло — 20 мл.;

соль — 2 г.;

сахар — 10 г.;

мука — 330 г.

Для творожной начинки:

Сыр – 350 граммов, 5-9% жирности;

яйцо – 1 шт.;

сахар — 15 г.;

щепотка соли;

ванильный сахар.

Способ приготовления

В емкость выливаем кефир, соду, соль, сахар и вносим муку. Тщательно формируем все в одну массу. Добавляем подсолнечное масло и снова тщательно вымешиваем. Обертываем пищевой пленкой и кладем на 20 минут в место с комнатной температурой. Далее нужно смазать руки, тесто и поверхность, на которой работаем маслом. Тогда формируем небольшие шарики. Раскатываем шарики на лепешки, чтобы положить туда сыр. Хорошо залепляем края, чтобы начинка не выпадала оттуда. Мастим дно вареников снова маслом. Тогда надо положить их в пароварку или в сито, и на водяной пар. Под крышкой следует готовить 5-6 минут. Вытаскиваем из под пары. Можно полить сливочным маслом или сметаной, по вашему вкусу. Готово!

Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить вареники с картофелем и грибами. Это совсем не сложно, но очень вкусно.