Невозможно устоять: рецепт нежных паровых вареников с творогом
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Такое блюдо будет смаковать всем членам семьи
Вареники — довольно популярное блюдо в Украине, которое готовят как на праздники, так и в будни. Каждый выбирает наиболее вкусную начинку — с вишней, с картофелем, с грибами или с капустой. Также можно приготовить их на пару.
Известный шеф-повар Лиза Глинская рассказала, как приготовить вареники с сыром именно паровым способом. Если вы еще таковых не пробовали — самое время попробовать их сделать.
Ингредиенты
Для теста:
- Кефир – 250 миллилитров;
- пищевая сода — 5 г.;
- рафинированное подсолнечное масло — 20 мл.;
- соль — 2 г.;
- сахар — 10 г.;
- мука — 330 г.
Для творожной начинки:
- Сыр – 350 граммов, 5-9% жирности;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар — 15 г.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар.
Способ приготовления
- В емкость выливаем кефир, соду, соль, сахар и вносим муку. Тщательно формируем все в одну массу.
- Добавляем подсолнечное масло и снова тщательно вымешиваем. Обертываем пищевой пленкой и кладем на 20 минут в место с комнатной температурой.
- Далее нужно смазать руки, тесто и поверхность, на которой работаем маслом. Тогда формируем небольшие шарики.
- Раскатываем шарики на лепешки, чтобы положить туда сыр. Хорошо залепляем края, чтобы начинка не выпадала оттуда.
- Мастим дно вареников снова маслом. Тогда надо положить их в пароварку или в сито, и на водяной пар.
- Под крышкой следует готовить 5-6 минут.
- Вытаскиваем из под пары. Можно полить сливочным маслом или сметаной, по вашему вкусу. Готово!
Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить вареники с картофелем и грибами. Это совсем не сложно, но очень вкусно.