"Одягати" и "надівати", "узувати" или "вбувати": какие из этих слов есть в украинском языке и когда их правильно употреблять

Эти слова не тождественны по значению

В украинском языке есть немало коварных моментов, которые способны сбить с толку. Например, всем хорошо известные и часто употребляемые глаголы "одягати", "надівати", "надягати". Они не совсем тождественны, как часто кажется тем, кто говорит: "одягни шапку" или "я одягла намисто".

"Телеграф" узнал в чем состоит разница этих глаголов и в каких случаях их употребление будет грамматически правильным. Помогла нам в этом онлайн-библиотека "Горох", где собраны наиболее полезные словари украинского языка.

Одягати

"Одягати" можно одежду: рубашку, брюки, юбку, костюм, плащ, пальто и т.д. Также можно снабжать кого-нибудь одеждой или покрывать поверхность чего-то. Например: "Туман одягає дерева".

Надівати

Это слово есть в ряде украинских словарей, изданных после советской экспансии на украинский язык и культуру. Впрочем, часть языковедов сходится во мнении, что слово "надівати" не что иное, как калька из русского языка, образовавшаяся от слова "надевать". Вместо этого лучше употреблять украинское слово "надягати".

С другой стороны, есть и зафиксированный вариант слова "надівати". Например, языковед Александр Авраменко утверждает, что слово "надівати" можно использовать в том случае, когда речь идет о надевании каких-то аксессуаров: шапка, очки, бусы, наручники или доспехи на лошади.

Надягати

Слово "надягати" в отличие от "одягати" употребляется в прямом смысле — "натягивать одежду на кого-то, на что-нибудь". Например: "А твій мундир із залізним хрестом мої партизани надягали на опудало в городі" (Юрий Яновский).

Обувати чи взувати

Эти глаголы являются синонимами. Туфли, кроссовки, сапоги, ботинки и тому подобное — и "взувають", и "обувають". Правильно и так, и так.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно сказать на украинском "быть в ярости" без калькирования з русского.