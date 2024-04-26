Такой вкусной капусты вы еще не пробовали: никто не догадается, что она без мяса

Очень сытный и вкусный овощной гарнир

Пост может стать настоящим испытанием для кулинара. Мы делились рецептом вкусной намазки из сельди. Теперь рассказываем, как приготовить вкусную тушеную капусту. Блюдо без мяса, однако очень вкусное и сытное.

Это отличный овощной гарнир, или основное блюдо, если речь идет о посте. Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ищет быстрое, простое и здоровое блюдо. Как ее приготовить, рассказали на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

1 средний кочан белокочанной капусты

1 большая морковь

1 большой репчатый лук

3-4 стебля сельдерея

1-2 ч. л. зиры

2-3 веточки свежего укропа

соль и молотый черный перец по вкусу

подсолнечное масло для обжарки овощей

Способ приготовления:

Нарежем лук средним кубиком. Морковь нарежем четверть колечками. Сельдерей нарежем средними ломтиками. Капусту накрошим. Добавьте немного растительного масла на сковороду и разогрейте. Обжарьте лук до золотистого цвета в течение 3-4 минут. Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут. Добавьте нарезанный сельдерей к обжаренным овощам. Перемешайте. Накройте крышкой и тушите овощи в течение часа. Добавьте нарезанную капусту к овощам. Добавьте зрю (тмин), соль и молотый черный перец. Перемешайте. Добавьте 50-70 мл воды, чтобы капуста стала более мягкой. Тушите овощи еще 10-15 минут.

Перед подачей украсьте блюдо измельченным свежим укропом. Это отличный гарнир или основное блюдо к пасхальному посту. Также мы делились рецептом замечательной маринованной рыбы.