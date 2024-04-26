Такой вкусной капусты вы еще не пробовали: никто не догадается, что она без мяса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень сытный и вкусный овощной гарнир
Пост может стать настоящим испытанием для кулинара. Мы делились рецептом вкусной намазки из сельди. Теперь рассказываем, как приготовить вкусную тушеную капусту. Блюдо без мяса, однако очень вкусное и сытное.
Это отличный овощной гарнир, или основное блюдо, если речь идет о посте. Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ищет быстрое, простое и здоровое блюдо. Как ее приготовить, рассказали на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 1 средний кочан белокочанной капусты
- 1 большая морковь
- 1 большой репчатый лук
- 3-4 стебля сельдерея
- 1-2 ч. л. зиры
- 2-3 веточки свежего укропа
- соль и молотый черный перец по вкусу
- подсолнечное масло для обжарки овощей
Способ приготовления:
- Нарежем лук средним кубиком. Морковь нарежем четверть колечками.
- Сельдерей нарежем средними ломтиками. Капусту накрошим.
- Добавьте немного растительного масла на сковороду и разогрейте. Обжарьте лук до золотистого цвета в течение 3-4 минут.
- Добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут. Добавьте нарезанный сельдерей к обжаренным овощам.
- Перемешайте. Накройте крышкой и тушите овощи в течение часа.
- Добавьте нарезанную капусту к овощам. Добавьте зрю (тмин), соль и молотый черный перец.
- Перемешайте. Добавьте 50-70 мл воды, чтобы капуста стала более мягкой. Тушите овощи еще 10-15 минут.
Перед подачей украсьте блюдо измельченным свежим укропом. Это отличный гарнир или основное блюдо к пасхальному посту. Также мы делились рецептом замечательной маринованной рыбы.