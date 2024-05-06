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Втрое вкуснее магазинных: как приготовить дома прекрасные бюджетные конфеты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт без сахара
Прекрасный рецепт без сахара. Фото shuba.life

Интересный вариант вкусных домашних сладостей

Заканчиваются пасхальные праздники, и хочется поесть более простых сладостей, чем аппетитные паски. В таком случае вам пригодится рецепт полезных конфет из бананов без сахара.

Мы привыкаем ассоциировать конфеты только с сахаром. Но ведь на самом деле приготовить вкусное и полезное лакомство можно и без него. На портале Pixelinform поделились простым рецептом конфет из бананов, овсяных хлопьев и меда.

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 150 г овсяных хлопьев
  • 1 ч. л. меда (по желанию)
  • кокосовая стружка (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Измельчите овсяные хлопья. Бананы разомните вилкой до состояния пюре.
  2. Соедините хлопья, банановое пюре и мед (если используете). Хорошо размешайте массу.
  3. Сформируйте из массы шарики или конфеты. По желанию обваляйте конфеты в кокосовой стружке.
  4. Отправьте конфеты в холодильник на 1-2 часа. После этого можно наслаждаться полезными и вкусными конфетами без сахара.

Такое лакомство — идеальный вариант вкусного сладкого перекуса или сладостей к чаю. Также мы делились рецептом вкусной польской шарлотки.

Теги:
#Рецепт #Мед #Сладости #Конфеты