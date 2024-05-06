Втрое вкуснее магазинных: как приготовить дома прекрасные бюджетные конфеты

Интересный вариант вкусных домашних сладостей

Заканчиваются пасхальные праздники, и хочется поесть более простых сладостей, чем аппетитные паски. В таком случае вам пригодится рецепт полезных конфет из бананов без сахара.

Мы привыкаем ассоциировать конфеты только с сахаром. Но ведь на самом деле приготовить вкусное и полезное лакомство можно и без него. На портале Pixelinform поделились простым рецептом конфет из бананов, овсяных хлопьев и меда.

Ингредиенты:

2 банана

150 г овсяных хлопьев

1 ч. л. меда (по желанию)

кокосовая стружка (по желанию)

Способ приготовления:

Измельчите овсяные хлопья. Бананы разомните вилкой до состояния пюре. Соедините хлопья, банановое пюре и мед (если используете). Хорошо размешайте массу. Сформируйте из массы шарики или конфеты. По желанию обваляйте конфеты в кокосовой стружке. Отправьте конфеты в холодильник на 1-2 часа. После этого можно наслаждаться полезными и вкусными конфетами без сахара.

Такое лакомство — идеальный вариант вкусного сладкого перекуса или сладостей к чаю. Также мы делились рецептом вкусной польской шарлотки.