Втрое вкуснее магазинных: как приготовить дома прекрасные бюджетные конфеты
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Интересный вариант вкусных домашних сладостей
Заканчиваются пасхальные праздники, и хочется поесть более простых сладостей, чем аппетитные паски. В таком случае вам пригодится рецепт полезных конфет из бананов без сахара.
Мы привыкаем ассоциировать конфеты только с сахаром. Но ведь на самом деле приготовить вкусное и полезное лакомство можно и без него. На портале Pixelinform поделились простым рецептом конфет из бананов, овсяных хлопьев и меда.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 150 г овсяных хлопьев
- 1 ч. л. меда (по желанию)
- кокосовая стружка (по желанию)
Способ приготовления:
- Измельчите овсяные хлопья. Бананы разомните вилкой до состояния пюре.
- Соедините хлопья, банановое пюре и мед (если используете). Хорошо размешайте массу.
- Сформируйте из массы шарики или конфеты. По желанию обваляйте конфеты в кокосовой стружке.
- Отправьте конфеты в холодильник на 1-2 часа. После этого можно наслаждаться полезными и вкусными конфетами без сахара.
Такое лакомство — идеальный вариант вкусного сладкого перекуса или сладостей к чаю. Также мы делились рецептом вкусной польской шарлотки.