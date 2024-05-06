Функции павербанков, о которых не знали даже вы: будете удивлены

Дело не только в емкости аккумулятора

Слабым звеном современных электронных устройств часто становится их ограниченная емкость аккумулятора, это касается и мобильных телефонов, и ноутбуков. Независимо от модели, срока службы и емкости батареи, все устройства подвержены разрядке. Однако не всегда есть возможность подключиться к источнику электропитания, и в таких случаях очень полезным становится использование портативного зарядного устройства — павербанка.

Павербанки представляют собой компактные зарядные устройства, способные значительно продлить автономность электроники. Они состоят из небольшой батареи по хранению энергии и контроллера, регулирующего процесс зарядки и разрядки.

При выборе зарядного устройства для телефона обычно фокусируются только на его емкости, однако существуют и другие значимые опции, которые стоит учитывать. Об этом пишет itsider.

Функции павербанков

Мощность зарядного устройства определяет скорость зарядки устройств, причем чем выше мощность, тем быстрее зарядка происходит. Кроме того, типы доступных портов, такие как USB-C и USB-A, играют значительную роль в функциональности устройства.

Некоторые павербанки дополнительно оснащены экранами, отображающими информацию о состоянии батареи. Некоторые из них предлагают передовые функции, такие как беспроводная зарядка, встроенные кабели, фонари и крепления для телефона. Существуют и модели, способные заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки.

Ранее мы писали, какие павербанки лучше избегать в магазине. Обращайте внимание на две характеристики.