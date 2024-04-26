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Такої смачної капусти ви ще не куштували: ніхто не здогадається, що вона без м’яса

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така капуста — ідеальний варіант пісної страви
Така капуста — ідеальний варіант пісної страви. Фото shuba.life

Дуже ситний і смачний овочевий гарнір

Піст може стати справжнім випробуванням для кулінара. Ми ділились рецептом смачної намазки з оселедця. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну тушковану капусту. Страва без м’яса, однак дуже смачна і ситна.

Це чудовий овочевий гарнір, або й основна страва, якщо йдеться про піст. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто шукає швидку, просту та здорову страву. Як її приготувати, розповіли на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • 1 середній качан білокачанної капусти
  • 1 велика морква
  • 1 велика ріпчаста цибуля
  • 3-4 стебла селери
  • 1-2 ч. л. зіри
  • 2-3 гілочки свіжого кропу
  • сіль та мелений чорний перець до смаку
  • соняшникова олія для обсмажування овочів

Спосіб приготування:

  1. Наріжемо цибулю середнім кубиком. Моркву наріжемо четверть кільцями.
  2. Селеру наріжемо середніми скибочками. Капусту накришимо.
  3. Додайте трохи олії на сковороду та розігрійте. Обсмажте цибулю до золотистого кольору протягом 3-4 хвилин.
  4. Додайте моркву і обсмажуйте ще 5 хвилин. Додайте нарізану селеру до обсмажених овочів.
  5. Перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте овочі протягом години.
  6. Додайте нарізану капусту до овочів. Додайте зіру (кмин), сіль та мелений чорний перець.
  7. Перемішайте. Додайте 50-70 мл води, щоб капуста стала м'якшою. Тушкуйте овочі ще 10-15 хвилин.

Перед подачею прикрасьте страву подрібненим свіжим кропом. Це чудовий гарнір або й основна страва до великоднього посту. Також ми ділились рецептом чудової маринованої риби.

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#Рецепт #Капуста #Тушкована капуста #Піст