Такої смачної капусти ви ще не куштували: ніхто не здогадається, що вона без м’яса
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Дуже ситний і смачний овочевий гарнір
Піст може стати справжнім випробуванням для кулінара. Ми ділились рецептом смачної намазки з оселедця. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну тушковану капусту. Страва без м’яса, однак дуже смачна і ситна.
Це чудовий овочевий гарнір, або й основна страва, якщо йдеться про піст. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто шукає швидку, просту та здорову страву. Як її приготувати, розповіли на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 1 середній качан білокачанної капусти
- 1 велика морква
- 1 велика ріпчаста цибуля
- 3-4 стебла селери
- 1-2 ч. л. зіри
- 2-3 гілочки свіжого кропу
- сіль та мелений чорний перець до смаку
- соняшникова олія для обсмажування овочів
Спосіб приготування:
- Наріжемо цибулю середнім кубиком. Моркву наріжемо четверть кільцями.
- Селеру наріжемо середніми скибочками. Капусту накришимо.
- Додайте трохи олії на сковороду та розігрійте. Обсмажте цибулю до золотистого кольору протягом 3-4 хвилин.
- Додайте моркву і обсмажуйте ще 5 хвилин. Додайте нарізану селеру до обсмажених овочів.
- Перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте овочі протягом години.
- Додайте нарізану капусту до овочів. Додайте зіру (кмин), сіль та мелений чорний перець.
- Перемішайте. Додайте 50-70 мл води, щоб капуста стала м'якшою. Тушкуйте овочі ще 10-15 хвилин.
Перед подачею прикрасьте страву подрібненим свіжим кропом. Це чудовий гарнір або й основна страва до великоднього посту. Також ми ділились рецептом чудової маринованої риби.