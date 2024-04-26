Такої смачної капусти ви ще не куштували: ніхто не здогадається, що вона без м’яса

Дуже ситний і смачний овочевий гарнір

Піст може стати справжнім випробуванням для кулінара. Ми ділились рецептом смачної намазки з оселедця. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну тушковану капусту. Страва без м’яса, однак дуже смачна і ситна.

Це чудовий овочевий гарнір, або й основна страва, якщо йдеться про піст. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто шукає швидку, просту та здорову страву. Як її приготувати, розповіли на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

1 середній качан білокачанної капусти

1 велика морква

1 велика ріпчаста цибуля

3-4 стебла селери

1-2 ч. л. зіри

2-3 гілочки свіжого кропу

сіль та мелений чорний перець до смаку

соняшникова олія для обсмажування овочів

Спосіб приготування:

Наріжемо цибулю середнім кубиком. Моркву наріжемо четверть кільцями. Селеру наріжемо середніми скибочками. Капусту накришимо. Додайте трохи олії на сковороду та розігрійте. Обсмажте цибулю до золотистого кольору протягом 3-4 хвилин. Додайте моркву і обсмажуйте ще 5 хвилин. Додайте нарізану селеру до обсмажених овочів. Перемішайте. Накрийте кришкою та тушкуйте овочі протягом години. Додайте нарізану капусту до овочів. Додайте зіру (кмин), сіль та мелений чорний перець. Перемішайте. Додайте 50-70 мл води, щоб капуста стала м'якшою. Тушкуйте овочі ще 10-15 хвилин.

Перед подачею прикрасьте страву подрібненим свіжим кропом. Це чудовий гарнір або й основна страва до великоднього посту. Також ми ділились рецептом чудової маринованої риби.