Неймовірний панетоне на Великдень: цю паску близькі з’їдять до останньої крихти

Чудовий рецепт пасочок на Великдень

В Україні на Великдень печуть смачні паски. Ми ділились чудовим рецептом на нічній опарі. В Італії ж на Різдво і Великдень готують пишний дріжджовий кекс — Панетоне.

Існує чимало його варіацій. На порталі SHUBA розповіли, як приготувати міні-версії класичних Панетоне. Випічка виходить волога і смачна.

Інгредієнти:

40 г пресованих дріжджів

225 мл теплої води

Для тіста:

500 г пшеничного борошна

120 г цукру

6 яєчних жовтків

200 г вершкового масла (73%)

15 г меду

1 стручок ванілі

125 г родзинок

100 г мигдалю

мигдаль

Спосіб приготування:

Розкришіть дріжджі в миску і розведіть їх теплою водою. Перемішайте та залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. У великій мисці змішайте 500 г борошна, половину цукру (60 г) та 4 яєчні жовтки. Влийте опару з дріжджів і додайте 100 г м'якого вершкового масла. Ретельно вимішайте тісто до однорідної маси. Накрийте миску чистим кухонним рушником і залиште тісто підійматися в теплому місці мінімум на 12 годин. Додайте до тіста, що підійшло, решту борошна, цукру (60 г), яєчні жовтки, мед, насіння ванілі. Вимішайте до однорідного та еластичного тіста. Додайте решту вершкового масла (100 г), добре вимочені та відтиснуті родзинки. Мішайте тісто ще кілька хвилин, щоб рівномірно розподілити інгредієнти. Накрийте тісто та залиште підійматися ще на 1 годину. Розділіть тісто на 6 рівних частин (приблизно по 100 г кожна). Сформуйте з кожної частини кульку, трохи витягнувши її вгору. Викладіть кульки тіста в паперові форми для пасок. Перенесіть форми на деко і дайте тісту піднятися, поки воно не досягне 1 см від краю форми. Прикрасьте міні-панетоне мигдалем. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте міні-панетоне протягом 10 хвилин, потім зменшіть температуру до 170°C і випікайте ще 10 хвилин до золотистого кольору.

Залишається лише вийняти міні-панетоне з духовки і дати їм повністю охолонути в перевернутому вигляді на решітці. Можна потім просто притрусити їх цукровою пудрою або ж прикрасити глазур’ю. Ми ділились вдалим рецептом.