Неймовірний панетоне на Великдень: цю паску близькі з’їдять до останньої крихти
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Чудовий рецепт пасочок на Великдень
В Україні на Великдень печуть смачні паски. Ми ділились чудовим рецептом на нічній опарі. В Італії ж на Різдво і Великдень готують пишний дріжджовий кекс — Панетоне.
Існує чимало його варіацій. На порталі SHUBA розповіли, як приготувати міні-версії класичних Панетоне. Випічка виходить волога і смачна.
Інгредієнти:
- 40 г пресованих дріжджів
- 225 мл теплої води
Для тіста:
- 500 г пшеничного борошна
- 120 г цукру
- 6 яєчних жовтків
- 200 г вершкового масла (73%)
- 15 г меду
- 1 стручок ванілі
- 125 г родзинок
- 100 г мигдалю
- мигдаль
Спосіб приготування:
- Розкришіть дріжджі в миску і розведіть їх теплою водою. Перемішайте та залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- У великій мисці змішайте 500 г борошна, половину цукру (60 г) та 4 яєчні жовтки. Влийте опару з дріжджів і додайте 100 г м'якого вершкового масла.
- Ретельно вимішайте тісто до однорідної маси. Накрийте миску чистим кухонним рушником і залиште тісто підійматися в теплому місці мінімум на 12 годин.
- Додайте до тіста, що підійшло, решту борошна, цукру (60 г), яєчні жовтки, мед, насіння ванілі. Вимішайте до однорідного та еластичного тіста.
- Додайте решту вершкового масла (100 г), добре вимочені та відтиснуті родзинки. Мішайте тісто ще кілька хвилин, щоб рівномірно розподілити інгредієнти. Накрийте тісто та залиште підійматися ще на 1 годину.
- Розділіть тісто на 6 рівних частин (приблизно по 100 г кожна). Сформуйте з кожної частини кульку, трохи витягнувши її вгору. Викладіть кульки тіста в паперові форми для пасок. Перенесіть форми на деко і дайте тісту піднятися, поки воно не досягне 1 см від краю форми. Прикрасьте міні-панетоне мигдалем.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте міні-панетоне протягом 10 хвилин, потім зменшіть температуру до 170°C і випікайте ще 10 хвилин до золотистого кольору.
Залишається лише вийняти міні-панетоне з духовки і дати їм повністю охолонути в перевернутому вигляді на решітці. Можна потім просто притрусити їх цукровою пудрою або ж прикрасити глазур’ю. Ми ділились вдалим рецептом.