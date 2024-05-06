В Украину идет стремительное похолодание: как погода удивит украинцев в ближайшие дни

Почти по всей территории страны пройдут дожди

Во вторник и среду (7-8 мая 2024 года) погода неприятно удивит украинцев. На смену теплу и Солнцу придут облачность, дожди и понижение температуры.

Погода будет неустойчивой 7 и 8 мая. По прогнозу известного синоптика Игоря Кибальчича, составленного эксклюзивно для "Телеграфа" еще в конце апреля, температура воздуха в эти дни будет от +14…+20°C днем, а ночью в пределах +7…+12°C, но уточнены данные Укргидрометцентра предупреждают о похолодании.

Прогноз погоды на 7 апреля 2024 года

Во вторник в большинстве областей будет облачно с дождями. Они будут кратковременными. Осадков не будет только в некоторых восточных и южных областях.

День будет дождливым в большинстве областей

Температура воздуха ночью будет составлять от +9°C до +14°C. Днем потеплеет до +17...26°C. Теплее всего будет на востоке и в центре Украины.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая

В среду ожидается похолодание. Температура значительно снизится во всех областях. Днем теплее всего будет в Ужгородской области — до +21°C. Для других областей будут актуальны показатели от +13°C до +19°C днем.

Со среды ожидается похолодание

Ночью ожидается +3…13°C. Теплее всего будет на юге Украины.

Дожди 8 мая пройдут в некоторых западных, южных и восточных областях. В центре и на севере будет облачная погода, но без осадков.

Ранее "Телеграф" сообщал, какая погода будет в Киеве в ближайшее время. Прогноз предупреждает о "сюрпризах".