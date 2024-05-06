Рядом с чем нельзя сажать баклажан: есть четыре кандидата в "черном списке"

Урожая не дождетесь

Для большинства растительных культур нужно правильно выбирать не только почву или место посадки, но и "соседей", которые могут навредить другим. Для баклажанов также есть определенная категория растений, соседство с которыми принесет только пустые погреба.

Для высадки баклажанов нужно выбирать культуры, которые не склонны к распространению одинаковых вредителей или имеют одинаковый подход к уходу. О растениях, с которыми рядом нельзя сажать баклажаны, рассказал "УНИАН".

Согласно данным, самый плохой вариант сеяния баклажанов может быть рядом с картофелем, помидорами, иногда с болгарским перцем и табаком.

Помидоры склонны к распространению тех же вредителей, что и баклажаны. Картофель также попал в этот список, ведь на нем размножается короладский жук. Табак также не найдет общий язык с баклажанами, ведь нуждается в другом виде ухода.

Однако если хочется посадить болгарский перец, то между ними должно быть от 70-80 см.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, после каких культур нельзя сажать капусту, ведь она высасывает все питательные вещества из почвы.