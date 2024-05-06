Урожай будете носить ведрами: когда сажать кукурузу
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Правильное время посадки кукурузы гарантирует неплохой сбор.
Кукуруза – это не только вкусная и питательная пища, но и настоящая королева украинских полей. Ее солнечно-желтые кочаны радуют нас летом, а ароматные блюда из кукурузы становятся любимыми на столе. Также мы писали о 5 растений, которые нельзя сажать рядом на огороде.
Однако, чтобы получить богатый урожай этого ценного злака, важно знать, когда его сажать.
Оптимальные сроки посадки кукурузы:
- Южные регионы Украины: конец апреля — начало мая.
- Центральные регионы Украины: вторая половина мая.
- Северные регионы Украины: конец мая — начало июня.
Факторы, влияющие на сроки посадки:
- Температура почвы Для прорастания семян кукурузы необходима температура почвы не менее 10°C.
- Важно избегать заморозков , ведь они могут повредить молодым растениям.
- Сорт кукурузы: Некоторые сорта кукурузы более ранние, другие более поздние.
Рекомендации по посадке кукурузы:
- Подготовка почвы: Почва для кукурузы должна быть хорошо распаханной, удобренной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.
- Глубина посадки: Семена кукурузы сажают на глубину 5-6 см.
- Схема посадки: Оптимальная схема посадки кукурузы – 70x30 см.
- Уход: Кукуруза нуждается в регулярном поливе, особенно в период засухи. Также важно пропалывать сорняки и разрыхлять почву.
- Для лучшего роста и развития кукурузы рекомендуется использовать комплексные удобрения.
Чтобы получить более ранний урожай кукурузы , можно предварительно прорастить семена в течение 2-3 дней во влажной почве.
Следуя этим простым правилам, вы сможете усадить кукурузу в оптимальные сроки и получить богатый и вкусный урожай.
Напомним, что огурцы – это популярный овощ, который нужно правильно сажать. Раньше мы писали, как купить рассаду помидоров и не прогадать.