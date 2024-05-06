Урожай будете носить ведрами: когда сажать кукурузу

Правильное время посадки кукурузы гарантирует неплохой сбор.

Кукуруза – это не только вкусная и питательная пища, но и настоящая королева украинских полей. Ее солнечно-желтые кочаны радуют нас летом, а ароматные блюда из кукурузы становятся любимыми на столе. Также мы писали о 5 растений, которые нельзя сажать рядом на огороде.

Однако, чтобы получить богатый урожай этого ценного злака, важно знать, когда его сажать.

Оптимальные сроки посадки кукурузы:

Южные регионы Украины: конец апреля — начало мая.

конец апреля — начало мая. Центральные регионы Украины: вторая половина мая.

вторая половина мая. Северные регионы Украины: конец мая — начало июня.

Факторы, влияющие на сроки посадки:

Температура почвы Для прорастания семян кукурузы необходима температура почвы не менее 10°C.

Для прорастания семян кукурузы необходима температура почвы не менее 10°C. Важно избегать заморозков , ведь они могут повредить молодым растениям.

ведь они могут повредить молодым растениям. Сорт кукурузы: Некоторые сорта кукурузы более ранние, другие более поздние.

Рекомендации по посадке кукурузы:

Подготовка почвы: Почва для кукурузы должна быть хорошо распаханной, удобренной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

Почва для кукурузы должна быть хорошо распаханной, удобренной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Глубина посадки: Семена кукурузы сажают на глубину 5-6 см.

Семена кукурузы сажают на глубину 5-6 см. Схема посадки: Оптимальная схема посадки кукурузы – 70x30 см.

Оптимальная схема посадки кукурузы – 70x30 см. Уход: Кукуруза нуждается в регулярном поливе, особенно в период засухи. Также важно пропалывать сорняки и разрыхлять почву.

Кукуруза нуждается в регулярном поливе, особенно в период засухи. Также важно пропалывать сорняки и разрыхлять почву. Для лучшего роста и развития кукурузы рекомендуется использовать комплексные удобрения.

Чтобы получить более ранний урожай кукурузы , можно предварительно прорастить семена в течение 2-3 дней во влажной почве.

Следуя этим простым правилам, вы сможете усадить кукурузу в оптимальные сроки и получить богатый и вкусный урожай.

Напомним, что огурцы – это популярный овощ, который нужно правильно сажать. Раньше мы писали, как купить рассаду помидоров и не прогадать.