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Урожай будете носить ведрами: когда сажать кукурузу

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Чтобы получить хороший урожай кукурузы, нужно знать, когда ее сажать (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 06 мая 2024, 11:26
Чтобы получить хороший урожай кукурузы, нужно знать, когда ее сажать (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Правильное время посадки кукурузы гарантирует неплохой сбор.

Кукуруза – это не только вкусная и питательная пища, но и настоящая королева украинских полей. Ее солнечно-желтые кочаны радуют нас летом, а ароматные блюда из кукурузы становятся любимыми на столе. Также мы писали о 5 растений, которые нельзя сажать рядом на огороде.

Однако, чтобы получить богатый урожай этого ценного злака, важно знать, когда его сажать.

Оптимальные сроки посадки кукурузы:

  • Южные регионы Украины: конец апреля — начало мая.
  • Центральные регионы Украины: вторая половина мая.
  • Северные регионы Украины: конец мая — начало июня.

Факторы, влияющие на сроки посадки:

  • Температура почвы Для прорастания семян кукурузы необходима температура почвы не менее 10°C.
  • Важно избегать заморозков , ведь они могут повредить молодым растениям.
  • Сорт кукурузы: Некоторые сорта кукурузы более ранние, другие более поздние.

Рекомендации по посадке кукурузы:

  • Подготовка почвы: Почва для кукурузы должна быть хорошо распаханной, удобренной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.
  • Глубина посадки: Семена кукурузы сажают на глубину 5-6 см.
  • Схема посадки: Оптимальная схема посадки кукурузы – 70x30 см.
  • Уход: Кукуруза нуждается в регулярном поливе, особенно в период засухи. Также важно пропалывать сорняки и разрыхлять почву.
  • Для лучшего роста и развития кукурузы рекомендуется использовать комплексные удобрения.

Чтобы получить более ранний урожай кукурузы , можно предварительно прорастить семена в течение 2-3 дней во влажной почве.

Следуя этим простым правилам, вы сможете усадить кукурузу в оптимальные сроки и получить богатый и вкусный урожай.

Напомним, что огурцы – это популярный овощ, который нужно правильно сажать. Раньше мы писали, как купить рассаду помидоров и не прогадать.

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