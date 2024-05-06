Вы делали это неправильно: какими средствами ни в коем случае нельзя чистить утюг

Что нельзя делать во время чистки утюга

Чтобы утюг долгое время служил "верой и правдой" и не портил вещи, за ним нужно регулярно ухаживать. Если на подошве утюга появляются рыжие или темные пятна, или вытекает грязная вода, это свидетельствует о том, что устройство необходимо немедленно очистить.

Кое-кто делает это профессиональными средствами, а кто-то прибегает к народным методам. Как точно делать не стоит — говорится на портале "Ukr.Media".

Главные ошибки при чистке утюга

Одной из распространенных ошибок является использование соли для очищения. Грубозернистые кристаллы соли могут легко повредить покрытие утюга и привести к его быстрому износу.

Еще одной ошибкой является использование зубной пасты для чистки. Она не является достаточно эффективной для этой задачи и, кроме того, может попасть в отверстия для пара, усложняя их дальнейшую очистку.

Третьей ошибкой является использование лимонной кислоты для очистки внутренних частей утюга. Кислота может привести к быстрому износу вашего прибора и повреждению его деталей.

Раньше мы писали, как может использовать пену для бритья в быту. С помощью нее можно очистить многие вещи.