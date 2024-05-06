Близкие будут просить готовить каждое утро: удачный рецепт банановых оладий на скорую руку

Вкусный и полезный завтрак

Кое-кто любит есть на завтрак овсяную или тыквенную кашу. Другие предпочитают соленые завтраки, такие как пышный омлет из авокадо или ролла из лаваша, с курицей и зеленью.

Сегодня же мы предлагаем приготовить на завтрак пышные банановые оладьи. На приготовление теста вы потратите считанные минуты, а результат вас непременно обрадует, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить банановые оладьи

Ингредиенты:

300 мл кефира 2,5%;

1 банан;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

10 г ванильного сахара;

200 г муки;

1/2 ч. л. соды;

3-4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)

щепотка соли;

Способ приготовления:

В миску всыпать муку, соду, соль, смешать. Добавить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать. Влить 300 мл кефира и перемешать. Банан почистить и натереть на терке или размять вилкой. Тщательно перемешать, чтобы получилось густое однородное тесто. Выкладывать тесто на разогретую с маслом сковороду, обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.

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