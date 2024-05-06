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Близкие будут просить готовить каждое утро: удачный рецепт банановых оладий на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Такие оладьи приготовите за считанные минуты
Такие оладьи приготовите за считанные минуты. Фото 1000.menu

Вкусный и полезный завтрак

Кое-кто любит есть на завтрак овсяную или тыквенную кашу. Другие предпочитают соленые завтраки, такие как пышный омлет из авокадо или ролла из лаваша, с курицей и зеленью.

Сегодня же мы предлагаем приготовить на завтрак пышные банановые оладьи. На приготовление теста вы потратите считанные минуты, а результат вас непременно обрадует, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".

Как приготовить банановые оладьи

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира 2,5%;
  • 1 банан;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 200 г муки;
  • 1/2 ч. л. соды;
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
  • щепотка соли;

Способ приготовления:

  1. В миску всыпать муку, соду, соль, смешать.
  2. Добавить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать.
  3. Влить 300 мл кефира и перемешать.
  4. Банан почистить и натереть на терке или размять вилкой.
  5. Тщательно перемешать, чтобы получилось густое однородное тесто.
  6. Выкладывать тесто на разогретую с маслом сковороду, обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.

А если вы любите бананы, рекомендуем приготовить еще один вкусный банановый десерт. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента.

Теги:
#Бананы #Оладьи #Готовим дома