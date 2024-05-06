Близкие будут просить готовить каждое утро: удачный рецепт банановых оладий на скорую руку
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Вкусный и полезный завтрак
Кое-кто любит есть на завтрак овсяную или тыквенную кашу. Другие предпочитают соленые завтраки, такие как пышный омлет из авокадо или ролла из лаваша, с курицей и зеленью.
Сегодня же мы предлагаем приготовить на завтрак пышные банановые оладьи. На приготовление теста вы потратите считанные минуты, а результат вас непременно обрадует, информируют на Instagram-странице "zefirka_recipes".
Как приготовить банановые оладьи
Ингредиенты:
- 300 мл кефира 2,5%;
- 1 банан;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- 200 г муки;
- 1/2 ч. л. соды;
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- щепотка соли;
Способ приготовления:
- В миску всыпать муку, соду, соль, смешать.
- Добавить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать.
- Влить 300 мл кефира и перемешать.
- Банан почистить и натереть на терке или размять вилкой.
- Тщательно перемешать, чтобы получилось густое однородное тесто.
- Выкладывать тесто на разогретую с маслом сковороду, обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.
А если вы любите бананы, рекомендуем приготовить еще один вкусный банановый десерт. Для этого вам понадобятся всего три ингредиента.