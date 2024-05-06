Мальчики и девочки раздельно: зачем в школах СССР разделяли детей по полу

Особенно успеха идея не имела

В то время как мир шагал к гендерному равенству, в Советском Союзе избрали другой путь. В школах СССР пытались разделить девочек и мальчиков.

"Телеграф" выяснил, почему именно это хотели сделать и почему эта идея не имела большого успеха. Заметим, что в 1943 году разделение все же было реализовано в определенной степени, но только в 2% от общего количества школ.

Первоочередной причиной разделения было то, что коммунисты считали женскую физиологию и развитие настолько отличными от мужского, что, на их взгляд, целесообразным было бы разделять людей по полу с самого детства.

В отделе школ и Народном комиссариате образования считали, что от неравноправия мужчин и женщин удалось избавиться, а все имеют одинаковые возможности во всех сферах хозяйственной, политической и культурной жизни. Однако совместное обучение девочек и мальчиков вроде "начало создавать трудности педагогического и организационного порядка".

"Правильная организация учебно-воспитательной работы требует учета особенностей физической природы и развития девушек… Введение раздельного обучения будет способствовать укреплению дисциплины и устранит не всегда здоровые отношения между противоположными полами", – говорилось в пояснительной записке решения о разделении.

Почему не получилось

Непосредственной проблемой после реформ стала нехватка помещений и учителей. Попытки решить эту проблему были абсурдными. В одном классе просто создали перегородку между мальчиками и девочками.

Как ни странно, никакие улучшения качества образования или другие положительные результаты не были зафиксированы, поэтому изменения относительно быстро отменили. Уже в 1954 году, через 11 лет, разделение исчезло полностью.

Ранее "Телеграф" писал, что часто в городах по всей территории бывшего СССР можно увидеть довольно странную картину – балконы застеклены окнами от автобусов. Такие балконы всегда выделяются – этот вариант остекления выглядит инородным. Но причина была лишена всякого скрытого смысла и заключалась в утилитарном упадке.