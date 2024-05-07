Не будете знать, куда девать урожай: как вырастить много редиски

Редис не требует особого ухода, однако все равно стоит знать, как за ней ухаживать.

Редис – настоящая королева летнего огорода. Она не только вкусная и хрустящая, но и богата витаминами и микроэлементами. Ее выращивание не требует много усилий, но имеет свои секреты, которые помогут получить щедрый урожай сочных корнеплодов. Также, мы писали, как вырастить редиску, чтобы выросла без пустот.

1. Выбор сорта:

Первый шаг к успеху – верный выбор сорта. Существует множество разновидностей редиса, которые отличаются сроком созревания, размером, цветом и вкусом. Для раннего урожая подойдут скороспелые сорта, такие как "18 дней", "Носовская красная", "Злата Прага". Для летнего потребления выбирают сорта среднего созревания, например, "Французская красная", "Черная редька", "Сладкая мякоть". А для хранения зимой подойдут позднеспелые сорта, такие как "Осенняя красавица", "Великан", "Черный булгар".

2. Подготовка почвы:

Редис неприхотлив к почве, но любит рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву. Перед посевом почву нужно перекопать, добавить компост или перегной, а также известковый камень, если почва кислая.

3. Посев:

Семена редиса можно сеять в течение всего лета, с ранней весны до поздней осени. Оптимальная температура для прорастания семян – +10-15 °C. Сеять редис можно рядами или разбрасывать семена по грядке, а затем немного углубить граблями. Расстояние между семенами должно быть 1-2 см, а между рядами – 15-20 см.

4. Уход:

После посева почву нужно увлажнить, а затем регулярно поливать, не допуская пересыхания. Также важно пропалывать грядки и разрыхлять почву, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

5. Питание:

Во время вегетации редиска можно подкормить минеральными удобрениями, например нитрофоской или суперфосфатом. Не рекомендуется использовать навоз, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний.

6. Сбор урожая:

Раннеспелые сорта редиса можно собирать уже через 20-25 дней после посева. Среднеспелые сорта созревают в течение 30-40 дней, а позднеспелые – 40-50 дней. Собирают редис, когда корнеплоды достигнут 2-3 см в диаметре.

7. Вредители и болезни:

Редис может страдать от крестоцветных блошек, земляных блох, улиток, а также от корневой гнили и мучнистой росы. Для борьбы с вредителями используют инсектициды, а для профилактики болезней – фунгициды.

Совет:

Чтобы получить щедрый урожай редиса в течение всего лета, рекомендуется сеять семена с интервалом в 2-3 недели. Это поможет вам наслаждаться свежими и сочными корнеплодами в течение всего сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше сажать тыкву в открытую почву. Также мы писали, когда можно сеять редис весной и чем удобрять растения.