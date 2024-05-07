Забыли PIN-код? Как разблокировать SIM-карту в этом случае

Заблокированную карту можно реанимировать

У большинства телефонов имеется собственный PIN-код, который позволяет избежать незаконного использования телефона и обеспечить безопасность информации на SIM-карте. Однако если ввести три раза ошибочные цифры, SIM-карта будет заблокирована.

И исправить это можно, в основном, с PUK-кодом, который необходим для сброса PIN-кода и разблокировки SIM-карты. Об альтернативном варианте узнал "Телеграф".

Чтобы разблокировать SIM-карту без PUK-кода, необходимо выполнить следующие процедуры. Обратите внимание, что такой вариант решения проблемы возможен, если ваш оператор связи предлагает вебсайт, позволяющий открывать SIM-карты без кодов PUK:

Зайдите на сайт оператора и зарегистрируйте телефон и SIM-карту. Проверьте свой профиль на PUK-код или попросите открыть SIM-карту.

Также найти нужный код можно на упаковке от SIM-карты. Там еще могут содержаться дополнительные инструкции о том, как открыть SIM-карту и другие альтернативы.

И даже в самом худшем варианте с полной потерей доступа к SIM-карте вы можете обратиться к мобильному оператору, чтобы тот ее заменил. Единственное, что такая опция доступна для съемных карт.

Ранее "Телеграф" писал, что при приобретении нового телефона нужно не только сохранить данные с него, но и стереть все личные данные. Это необходимо для защиты вашей информации. Перед этим требуется резервное копирование данных — контактов, фотографий, сообщений и документов.