Запах хлорки и синие пятна: на что нужно обратить внимание при выборе куриного филе

Несколько хитростей — и на столе идеальный продукт

Куриное мясо – вкусный и диетический продукт. Его можно приготовить с грибами в винном соусе, добавлять в самые разнообразные салаты.

Чтобы приготовленные блюда были вкусными и полезными, важно правильно выбрать мясо. На что обратить внимание, расскажем вместе с Today.

Как выбрать свежее и качественное куриное филе

При выборе куриного филе следует обращать внимание на его запах. Иногда, чтобы перебить запах несвежего мяса, его часто протирают специальным раствором — поэтому филе может "пахнуть" хлоркой. Если коснуться такого мяса, то иногда можно почувствовать легкое пощипывание кончиков пальцев. Это значит, что филе было подвергнуто химической обработке и лучше такой продукт не покупать.

Также стоит обратить внимание на размер филе. Если куски филе слишком большие — лучше не покупать такое мясо. Существует вероятность, что курицу кормили гормонами, чтобы она быстрее росла и набирала вес.

Обязательно нужно осмотреть мясо. Если на ней заметны синяки и темные пятна, ее неоднократно замораживали и такой товар лучше не брать.

Если вы покупаете мясо в вакуумной упаковке, то обязательно следует обращать внимание не только на дату упаковки, а также на ее целостность. Также стоит прочитать информацию — там должно быть указана информация о производителе и составе.

Выбрали филе? Приготовьте теперь его в необычном кляре — и наслаждайтесь.