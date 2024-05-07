Температура снизится до +13 °C днем: когда Киеву готовиться к похолоданию

Май очень капризный

В столице Украины пока держится пасмурность и идут дожди. В ближайшие дни также ухудшится ситуация температурой, ведь в город придет спад показателей.

Более холодным днем из трех будет четверг, 9 мая. Об этом говорится на сайте Meteofor.

Во вторник, 7 мая, ожидается облачность и дожди. Осадки должны начаться утром и продержаться днем, но к вечеру их уже не будет. Показатели термометров днем зафиксируются около +19 градусов. Ночью показывали до +14 °C. Максимальные порывы ветра прогнозируются с утра и до позднего вечера – свежие-сильные 8-13 м/с.

На следующий день, 8 мая, ожидается ясное небо, но понижение температуры. Температура днем составит около 16 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +6°C. В течение ночи мощность ветров будет максимальной – сильные 10 м/с.

В первой половине четверга, 9 мая, прогнозируется небольшая облачность, но днем и вечером будет ясная погода. Показатели термометров в этот день еще ниже опустятся, ведь в обед воздух прогреется до +13 °C. Ночью будет 5 градусов тепла. В течение суток сила ветров не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время в Украину придут ливни и небольшие морозы.