Из вчерашнего пюре – сытное блюдо сегодня: жареные картофельники понравятся близким
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Выходит сразу полноценное блюдо
Картошку не зря в народе называют вторым хлебом, ведь из нее можно приготовить столько вкусных блюд! И если вчера вы смаковали картофельным пюре со вкусной селедкой, то сегодня из его остатков можно приготовить картофельники.
Готовится такое блюдо довольно просто, но сытное и вкусное. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".
Как приготовить картофельники
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- мука – 80 г;
- яйца – 1 шт.;
- фарш – 300-350 г;
- лук – 1 шт.;
- соль;
- перец;
- панировочные сухари или мука;
Способ приготовления:
- Картошку посолить и отварить, воду слить и растолочь. Или использовать вчерашнее картофельное пюре.
- Оставить картофель остыть.
- Для начинки обжарить лук, добавить фарш и специи, довести до готовности.
- К пюре добавить яйцо и муку, замесить тесто.
- Сформировать небольшие кругляшки, выложить внутрь начинку, защипнуть края.
- Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой.
- Обвалять в муке или панировочных сухарях.
- Жарить на среднем огне до золотистой корочки.
А если вы любите картошку, рекомендуем ознакомиться с секретами ее приготовления. Так корнеплод получится еще вкуснее.