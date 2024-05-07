Укр

Из вчерашнего пюре – сытное блюдо сегодня: жареные картофельники понравятся близким

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Из простых продуктов легко, вкусно, на ужин для всей семьи
Из простых продуктов легко, вкусно, на ужин для всей семьи. Фото 1000.menu

Выходит сразу полноценное блюдо

Картошку не зря в народе называют вторым хлебом, ведь из нее можно приготовить столько вкусных блюд! И если вчера вы смаковали картофельным пюре со вкусной селедкой, то сегодня из его остатков можно приготовить картофельники.

Готовится такое блюдо довольно просто, но сытное и вкусное. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить картофельники

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • мука – 80 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • фарш – 300-350 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • панировочные сухари или мука;

Способ приготовления:

  1. Картошку посолить и отварить, воду слить и растолочь. Или использовать вчерашнее картофельное пюре.
  2. Оставить картофель остыть.
  3. Для начинки обжарить лук, добавить фарш и специи, довести до готовности.
  4. К пюре добавить яйцо и муку, замесить тесто.
  5. Сформировать небольшие кругляшки, выложить внутрь начинку, защипнуть края.
  6. Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой.
  7. Обвалять в муке или панировочных сухарях.
  8. Жарить на среднем огне до золотистой корочки.

А если вы любите картошку, рекомендуем ознакомиться с секретами ее приготовления. Так корнеплод получится еще вкуснее.

Теги:
#Закуска #Картошка #Готовим дома