Из вчерашнего пюре – сытное блюдо сегодня: жареные картофельники понравятся близким

Выходит сразу полноценное блюдо

Картошку не зря в народе называют вторым хлебом, ведь из нее можно приготовить столько вкусных блюд! И если вчера вы смаковали картофельным пюре со вкусной селедкой, то сегодня из его остатков можно приготовить картофельники.

Готовится такое блюдо довольно просто, но сытное и вкусное. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить картофельники

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 80 г;

яйца – 1 шт.;

фарш – 300-350 г;

лук – 1 шт.;

соль;

перец;

панировочные сухари или мука;

Способ приготовления:

Картошку посолить и отварить, воду слить и растолочь. Или использовать вчерашнее картофельное пюре. Оставить картофель остыть. Для начинки обжарить лук, добавить фарш и специи, довести до готовности. К пюре добавить яйцо и муку, замесить тесто. Сформировать небольшие кругляшки, выложить внутрь начинку, защипнуть края. Сформировать картофельники, смачивая руки холодной водой. Обвалять в муке или панировочных сухарях. Жарить на среднем огне до золотистой корочки.

А если вы любите картошку, рекомендуем ознакомиться с секретами ее приготовления. Так корнеплод получится еще вкуснее.