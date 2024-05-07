Самые загадочные украинские фамилии: их происхождение до сих пор тайна (список)

Их происхождение до сих пор не раскрыто

Ученые на протяжении длительного времени изучают возникновение украинских фамилий. Оказалось, что одни происходят от места жительства, другие давались по социальному статусу носителя или его ремеслу. Но есть такие родовые имена, появление которых до сих пор остается тайной.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям о таких фамилиях. Составлен список.

Стоит отметить, что родовые имена, появившиеся около тысячи лет назад. Фамилии с окончанием -ахно активно изучаются и по сей день. Ведь их появление до сих пор непонятно ученым. К ним относятся:

Махно;

Дахно;

Тахно;

Сахно;

Кахно;

Ватахно.

Также ученые относят к загадочной группе фамилий заканчивающиеся на -ман:

Варман;

Сурман;

Бикман;

Котман;

Торман;

Отман;

Бацман.

Есть еще одна группа фамилий, которую ученые тоже исследуют по сей день. Они имеют окончание -вер. Больше всего носителей этой группы фамилий проживает в Киевской области. К таким относятся:

Овер;

Ивер;

Хавер;

Отвер;

Тавер.

Ранее "Телеграф" собрал 10 случайных редких и забавных украинских фамилий. Список составлен в развлекательных целях и ни в коем случае не для того, чтобы обидеть кого-то из их носителей.