Добавьте в тесто необычную специю - и паска получится "золотой": мало кто знает об этом рецепте

Все просто ахнут от восторга

Во время подготовки к пасхальному столу каждый кулинар ищет разнообразные рецепты пасок. Сегодня хотим поделиться одним секретом, благодаря которому выпечка получится красивого золотистого цвета.

Этот секрет — добавление в тесто куркумы. Именно благодаря этой специи паска украсит ваш пасхальный стол. Кроме того, она получится мягкой, нежной и воздушной. Необычным рецептом делится Today.

Как приготовить "золотую" паску

Ингредиенты:

мука – 4 стакана;

свежие дрожжи – 25 г;

сахар – 1 стакан;

молоко – 1 стакан;

сметана – 50 г;

сливочное масло – 70 г;

соль – 1 щепотка;

ванильный сахар – 5 г;

куркума – 1 ст. л.;

куриные яйца – 2 шт.;

изюм – 100 г;

Для глазури:

яичный белок – 1 шт.;

сахарная пудра – 3 ст. л.;

кондитерская посыпка – 15 г.

Способ приготовления:

Для приготовления опары немного нагреваем молоко. Растворяем в нем сахар, соль и дрожжи. После добавляем 3 ст. л. муки. Все размешиваем и ставим на 15 в теплое место. После появления на опаре шапочки, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану, все тщательно перемешиваем. В полученную массу добавляем ванильный сахар и смешанную с куркумой муку. Замешиваем пластичное и плотное тесто, отправляем его в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. Заливаем на 5 минут изюм кипятком. После сливаем воду, сушим, отправляем в поднявшееся тесто и перемешиваем. Формочки для паски смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, заполняя на треть. Оставляем в теплом месте на полчаса. Через указанное время отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Для приготовления глазури миксером взбиваем яичный белок и сахарную пудру до пиков. Приготовленной глазурью смазываем остывшие паски и посыпаем кондитерской посыпкой.

Если вам не хочется замешивать тесто, можно использовать простой рецепт паски. Выпечка получится не хуже классической.