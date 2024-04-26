Добавьте в тесто необычную специю - и паска получится "золотой": мало кто знает об этом рецепте
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Все просто ахнут от восторга
Во время подготовки к пасхальному столу каждый кулинар ищет разнообразные рецепты пасок. Сегодня хотим поделиться одним секретом, благодаря которому выпечка получится красивого золотистого цвета.
Этот секрет — добавление в тесто куркумы. Именно благодаря этой специи паска украсит ваш пасхальный стол. Кроме того, она получится мягкой, нежной и воздушной. Необычным рецептом делится Today.
Как приготовить "золотую" паску
Ингредиенты:
- мука – 4 стакана;
- свежие дрожжи – 25 г;
- сахар – 1 стакан;
- молоко – 1 стакан;
- сметана – 50 г;
- сливочное масло – 70 г;
- соль – 1 щепотка;
- ванильный сахар – 5 г;
- куркума – 1 ст. л.;
- куриные яйца – 2 шт.;
- изюм – 100 г;
Для глазури:
- яичный белок – 1 шт.;
- сахарная пудра – 3 ст. л.;
- кондитерская посыпка – 15 г.
Способ приготовления:
- Для приготовления опары немного нагреваем молоко. Растворяем в нем сахар, соль и дрожжи. После добавляем 3 ст. л. муки. Все размешиваем и ставим на 15 в теплое место.
- После появления на опаре шапочки, добавляем растопленное сливочное масло, яйца и сметану, все тщательно перемешиваем.
- В полученную массу добавляем ванильный сахар и смешанную с куркумой муку. Замешиваем пластичное и плотное тесто, отправляем его в миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа.
- Заливаем на 5 минут изюм кипятком. После сливаем воду, сушим, отправляем в поднявшееся тесто и перемешиваем.
- Формочки для паски смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, заполняя на треть. Оставляем в теплом месте на полчаса.
- Через указанное время отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
- Для приготовления глазури миксером взбиваем яичный белок и сахарную пудру до пиков.
- Приготовленной глазурью смазываем остывшие паски и посыпаем кондитерской посыпкой.
Если вам не хочется замешивать тесто, можно использовать простой рецепт паски. Выпечка получится не хуже классической.