Додайте в тісто незвичайну спецію — і паска вийде "золотою": мало хто знає про цей рецепт

Усі просто ахнуть від захоплення

Під час підготовки до великоднього столу кожен кулінар шукає різноманітні рецепти пасок. Сьогодні хочемо поділитись одним секретом, завдяки якому випічка вийде красивого золотистого кольору.

Цей секрет – додавання до тіста куркуми. Саме завдяки цій спеції паска прикрасить ваш великодній стіл. Крім того, вона вийде м’якою, ніжною та повітряною. Незвичайним рецептом ділиться Today.

Як приготувати "золоту" паску

Інгредієнти:

борошно — 4 склянки;

свіжі дріжджі – 25 г;

цукор – 1 склянка;

молоко – 1 склянка;

сметана – 50 г;

вершкове масло – 70 г;

сіль — 1 щіпка;

ванільний цукор – 5 г;

куркума – 1 ст. л.;

курячі яйця – 2 шт.;

родзинки – 100 г;

Для глазурі:

яєчний білок – 1 шт.;

цукрова пудра – 3 ст. л.;

кондитерська посипка – 15 г.

Спосіб приготування:

Для приготування опари трохи нагріваємо молоко. Розчиняємо в ньому цукор, сіль та дріжджі. Після цього додаємо 3 ст. л. борошна. Все розмішуємо та ставимо на 15 хвилин у тепле місце. Після появи на опарі шапочки, додаємо розтоплене вершкове масло, яйця та сметану, все ретельно перемішуємо. В отриману масу додаємо ванільний цукор і змішане з куркумою борошно. Замішуємо пластичне та щільне тісто, відправляємо його в миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на півтори години. Заливаємо на 5 хвилин родзинки окропом. Після зливаємо воду, сушимо, відправляємо в тісто, що піднялося, і перемішуємо. Формочки для паски змащуємо олією і викладаємо тісто, заповнюючи на третину. Залишаємо в теплому місці на півгодини. Через вказаний час відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Для приготування глазурі міксером збиваємо яєчний білок та цукрову пудру до піків. Приготовленою глазур’ю змащуємо охолоджені паски та посипаємо кондитерською посипкою.

Якщо вам не хочеться замішувати тісто, можна використовувати простий рецепт паски. Випічка вийде не гірше за класичну.