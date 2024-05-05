Секрет синих гортензий: бабушкино средство быстро перекрасит цветы

Узнайте, как легко изменить цвет гортензий в саду

Гортензии цветут все лето и придают саду сказочный вид, особенно когда их много и они сверкают разными цветами. Опытные садоводы знают, что эти цветы способны менять цвет. При неудачном уходе цветок может потускнеть и стать розовым.

Гортензии любят кислую почву. Поэтому если субстрат подобран неудачно, растения розовеют. К счастью, есть несколько способов исправить это.

Как заставить гортензии цвести синим

Чтобы гортензии цвели синим цветом, необходима кислая почва – pH от 4,5 до 5,5. Если посадить цветы в такую ​​почву, не придется беспокоиться, что синие цветы изменят цвет.

При этом можно сделать цвет более глубоким, рассыпав вокруг куста сульфат алюминия или квасцы. Также можно подкормить растение кислым торфом.

Но можно поступить еще проще и воспользоваться проверенным бабушкиным методом. Просто посыпать кусты гортензий кофейной гущей.

Как ухаживать за гортензиями, чтобы они красиво цвели

Помимо кислоты, гортензии любят еще и влажную почву. Поэтому не стоит забывать регулярно и достаточно обильно поливать их.

Кустарник нельзя высаживать на солнечном месте. Резкое солнце вредно для растения. В полутени он будет расти намного лучше. Во время засухи также важно мульчировать почву, чтобы предотвратить потерю влаги.

Для обеспечения обильного цветения также важно правильно вносить удобрения. Слишком большое количество удобрений может иметь противоположный эффект.

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