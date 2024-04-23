Действительно ли чехол блокирует секретную функцию iPhone: ответ удивит

Развенчан популярный миф о чехле на iPhone

Когда вы покупаете новый телефон, покупка чехла и, возможно, защитной пленки для экрана кажется естественным делом, но это может ограничить некоторые функциональные возможности и опции. Владельцы ж iPhone могут безопасно использовать чехлы для своих устройств. Этот дополнительный слой защиты поможет предотвратить царапины на телефоне, не вмешиваясь в пользование популярной функции.

Чехол не должен мешать работе функции Back Tap, доступной на iPhone. Об этом говорится в статье издания mirror.

Что за функция Back Tap на iPhone

Эта опция позволяет вам настраивать различные действия при двойном или тройном нажатии на заднюю панель телефона. Прикосновением к задней крышке, где находится логотип Apple, пользователи могут запускать приложения, делать скриншоты экрана и выполнять другие функции.

Исследование показало, что при использовании смартфона в оригинальном чехле не возникает никаких проблем с функцией Back Tap. Однако при использовании дешевых аксессуаров от сторонних производителей могут возникнуть трудности. Отказываться от защитного чехла не стоит, поскольку он помогает предотвратить появление царапин, вмятин и защищает устройство от загрязнений.

Как активировать функцию Back Tap

Перейдите в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Касание" и выберите "Коснуться сзади". Нажмите "Двойное касание" или "Тройное касание". Установите нужное действие.

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