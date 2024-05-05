Укр

Самые красивые картинки на Пасху 2024: милая подборка поздравлений для самых родных

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Хорошие поздравления в картинках с Пасхой 2024
Хорошие поздравления в картинках с Пасхой 2024. Фото Телеграф

Уже через несколько дней настанет большой праздник

Пасха знаменует Воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после причиненных ему мучений на кресте. По переписям, это произошло в воскресенье, так что Пасху всегда празднуют именно в этот день. Обратите внимание, что есть вещи, которые нельзя делать в большой праздник.

Пасха символизирует победу жизни над смертью, добра над злом, пишет Телеграф. Его отмечают христиане по всему миру. В частности, римско-католики уже праздновали Пасху 31 марта, а православные и греко-католики будут это делать 5 мая.

Перед праздником христиане соблюдают Великий пост — не едят молочные и мясные продукты, яйца. Самой суровой считается последняя неделя — Страстная. В этот период особенно важно помнить о запретах.

Важно оставаться отзывчивым, добрым, не сплетничать, не обижать кого-то. Нельзя отказывать в помощи, ссориться. Следует идти к исповеди, где признаваться в своих грехах и принимать причастие.

На саму Пасху люди собираются дома всей семьей и отмечают праздник. Накрывают большой стол с вкусными блюдами — ветчиной, куличами, холодцем, голубцами и другим угощением.

К празднику "Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений в картинках и открытках. Отправьте ее своим родным и близким: им точно будет приятно получить искреннее поздравление.

Красивая картинка с Пасхой 2024
Поздравление с Пасхой 2024
Открытка для близких с Пасхой 2024
Открытка с Пасхой 2024
Поздравление с Пасхой 2024

Ранее "Телеграф" писал о том, что категорически нельзя делать в Пасху. Запомните эти запреты, чтобы не совершить беды.

Теги:
#Картинки #Пасха 2024