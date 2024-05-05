С Днем акушерки 2024! Красивые поздравления в стихах, открытки и картинки

Поблагодарите того, кто помогает появиться на свет новой жизни

Сегодня в Светлое Христово Воскресенье отмечают свой профессиональный праздник — акушерки. Это люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет.

Международный день акушерки (International Midwives' Day) отмечается ежегодно 5 мая. Предложение о проведении праздника возникло на конференции Международной ассоциации акушерок в Нидерландах в 1987 году. Официальный статус этот день получил лишь в 1992 году, а сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в Украине.

Основная цель праздника заключается в том, чтобы подчеркнуть важность работы акушерок. Трудно переоценить значимость этой профессии, поскольку жизнь и здоровье матери и ребенка часто зависят от опыта, знаний и навыков акушерки.

В Международный день акушерки "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и стихов, чтобы вы могли поздравить своих знакомых с их профессиональным праздником. Пожелайте им самого лучшего в этот особенный день!

Поздравляем акушерок

И спасибо говорим!

Вас за труд и за заботу

От души благодарим.

С вашим днем вас поздравляем!

Будьте счастливы всегда.

У вас славная работа,

Без которой никуда.

Спасибо акушерке каждой

За всех родившихся людей,

Что помогали вы однажды

Родиться мне, ему и ей!

Желаю вам во всем успеха,

Здоровья крепкого и сил,

Улыбок, радости и смеха,

Чтоб счастье каждый миг дарил!

Чтоб собрать все похвалы,

Мало этажерки.

Отмечаем чудный день —

Праздник акушерки.

Пусть оплачен будет труд

Твой всегда достойно,

А в семье царит уют

И всегда спокойно.

Очень нужный, благородный,

Акушерок тяжкий труд,

Как родить иль сохраняться,

Неизменно к ним идут.

Ну а те, в своем "родильном",

Как волшебники "живут" —

Кому дочку, кому сына,

Кому двойню выдают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.