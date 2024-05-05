С Днем акушерки 2024! Красивые поздравления в стихах, открытки и картинки
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Поблагодарите того, кто помогает появиться на свет новой жизни
Сегодня в Светлое Христово Воскресенье отмечают свой профессиональный праздник — акушерки. Это люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет.
Международный день акушерки (International Midwives' Day) отмечается ежегодно 5 мая. Предложение о проведении праздника возникло на конференции Международной ассоциации акушерок в Нидерландах в 1987 году. Официальный статус этот день получил лишь в 1992 году, а сегодня он отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в Украине.
Основная цель праздника заключается в том, чтобы подчеркнуть важность работы акушерок. Трудно переоценить значимость этой профессии, поскольку жизнь и здоровье матери и ребенка часто зависят от опыта, знаний и навыков акушерки.
В Международный день акушерки "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и стихов, чтобы вы могли поздравить своих знакомых с их профессиональным праздником. Пожелайте им самого лучшего в этот особенный день!
Поздравляем акушерок
И спасибо говорим!
Вас за труд и за заботу
От души благодарим.
С вашим днем вас поздравляем!
Будьте счастливы всегда.
У вас славная работа,
Без которой никуда.
Спасибо акушерке каждой
За всех родившихся людей,
Что помогали вы однажды
Родиться мне, ему и ей!
Желаю вам во всем успеха,
Здоровья крепкого и сил,
Улыбок, радости и смеха,
Чтоб счастье каждый миг дарил!
Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.
Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.
Очень нужный, благородный,
Акушерок тяжкий труд,
Как родить иль сохраняться,
Неизменно к ним идут.
Ну а те, в своем "родильном",
Как волшебники "живут" —
Кому дочку, кому сына,
Кому двойню выдают.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.