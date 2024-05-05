Собираемся на пикник: как рассчитать еду и напитки, чтобы никто не остался голодным

Эти советы помогут сделать пикник идеальным

Многие на Пасху отдают предпочтение отдыху на природе, устроив на свежем воздухе пикник. А чтобы он прошел идеально, лучше заранее рассчитать количество еды, которую вы возьмете с собой.

Есть несколько полезных советов, которые помогут понять, сколько продуктов и блюд стоит брать на пикник, чтобы никто не ушел голодным, но и не пришлось нести остатки с собой назад. Об этом пишет Ukr.Media.

Так, начать стоит с того, какие продукты лучше брать с собой на пикник. Если вы планируете делать мясо, то лучший гарнир — овощи.Их можно поджарить на огне или подавать сырыми в виде салатов или нарезки. Но не забудьте, что овощи ужарятся на 50-60%.

Если говорить о мясе, что в процессе приготовления оно ужаривается по массе на 30-40%. Потому также следует брать с запасом.

Если вы планируете провести на природе около 6 часов, то следовать желательно такому расчету:

мясо — 500 г. на взрослого и 250 г. на ребенка,

овощи — 250 г. на взрослого и 125 г. на ребенка,

хлеб — 100 г. на взрослого и 50 г. на ребенка,

напитки безалкогольные – 2 л на взрослого и 2-3 л на ребенка.

Если пикник будет длиться дольше 6 часов, тогда лучше рассчитать продукты так:

мясо — 700 г. на взрослого и 350 г. на ребенка,

овощи — 400 г. на взрослого и 200 г. на ребенка,

хлеб — 150 г. на взрослого и 75 г. на ребенка,

напитки безалкогольные – 3 л на взрослого и 4 л на ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как избавиться от муравьев на природе. Это можно сделать быстро и легко с помощью запаха некоторых растений.