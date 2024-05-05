"Христос Воскрес! Воистину Воскрес!": теплые поздравления с Пасхой в стихах и открытках
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Милые открытки и поздравления для родных и друзей
В этот день, 5 мая, православные и греко-католики отмечают светлый праздник Пасхи. Поздравьте своих родственников, друзей, коллег или просто знакомых с этим светлым праздником. Отправьте милую картинку или стихи с поздравлениями.
"Телеграф" подготовил подборку картинок, открыток и поздравлений в стихах, чтобы вы могли поздравить своих родных, которые сегодня, 5 мая, отмечают светлый праздник Пасхи.
Со светлой Пасхой поздравляю!
Пусть жизнь наполнит благодать,
Тепла и радости желаю,
Печалям дверь не открывать!
Пусть добрый Ангел за спиною
Тебя от горя защитит,
Достатком, счастьем и покоем
Тебя пусть небо наградит!
***
Благая весть пришла с небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Навстречу празднику спеша,
Ликует и поет душа!
Вас с Пасхой поздравляю я.
Живите в радости, друзья.
Пусть будет жизнь полна чудес.
Воистину Христос воскрес!
***
Случилось чудо из чудес —
Христос воскрес! Христос воскрес!
И в этот праздник, в светлый час
Пусть каждый похвалу воздаст.
Пусть счастья будет полон дом,
Пусть все здоровы будут в нём.
Улыбку, щедрость и веселье
Пусть вам подарит воскресенье.
Пусть весть, сошедшая с небес,
Оповестит: "Христос воскрес!"
***
Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет
От всех ненастий мир спасет!
***
Вот и снова праздник Пасха. Христос воскрес!
Снова жизнь подарит много радостных чудес.
Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол,
И удачу в жизни личной, каждый чтоб нашел!
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления к Пасхе 2024. Душевные пожелания своими словами и открытки.