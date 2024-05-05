"Христос Воскрес! Воистину Воскрес!": теплые поздравления с Пасхой в стихах и открытках

Милые открытки и поздравления для родных и друзей

В этот день, 5 мая, православные и греко-католики отмечают светлый праздник Пасхи. Поздравьте своих родственников, друзей, коллег или просто знакомых с этим светлым праздником. Отправьте милую картинку или стихи с поздравлениями.

"Телеграф" подготовил подборку картинок, открыток и поздравлений в стихах, чтобы вы могли поздравить своих родных, которые сегодня, 5 мая, отмечают светлый праздник Пасхи.

Со светлой Пасхой поздравляю!

Пусть жизнь наполнит благодать,

Тепла и радости желаю,

Печалям дверь не открывать!

Пусть добрый Ангел за спиною

Тебя от горя защитит,

Достатком, счастьем и покоем

Тебя пусть небо наградит!

***

Благая весть пришла с небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Навстречу празднику спеша,

Ликует и поет душа!

Вас с Пасхой поздравляю я.

Живите в радости, друзья.

Пусть будет жизнь полна чудес.

Воистину Христос воскрес!

***

Случилось чудо из чудес —

Христос воскрес! Христос воскрес!

И в этот праздник, в светлый час

Пусть каждый похвалу воздаст.

Пусть счастья будет полон дом,

Пусть все здоровы будут в нём.

Улыбку, щедрость и веселье

Пусть вам подарит воскресенье.

Пусть весть, сошедшая с небес,

Оповестит: "Христос воскрес!"

***

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет

От всех ненастий мир спасет!

***

Вот и снова праздник Пасха. Христос воскрес!

Снова жизнь подарит много радостных чудес.

Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол,

И удачу в жизни личной, каждый чтоб нашел!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления к Пасхе 2024. Душевные пожелания своими словами и открытки.