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Понравится даже мясоедам: такие котлеты из чечевицы съедят первыми

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Понравятся даже тем, кто предпочитает мясные котлеты
Понравятся даже тем, кто предпочитает мясные котлеты. Фото 1000.menu

Хрустящие и сытные котлетки

Даже яростные мясоеды периодически хотят отдохнуть от мяса и разнообразить свое меню растительными блюдами. Тогда на помощь приходят рецепты постных блюд, как, например, супа с грибами или картофельных зраз.

Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящие котлеты из чечевицы. Готовить их несложно, а получается блюдо вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "tanya.perchik ".

Как приготовить котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

  • чечевица – 500;
  • морковь большая – 2 шт.;
  • зеленый лук – пучок;
  • соль
  • хмели-сунели;

Способ приготовления:

  1. Чечевицу замочить и оставить на ночь.
  2. Промыть и слить воду, перебить блендером до однородности.
  3. Добавить натертую на мелкой терке морковь и мелко нарезанный лук, перемешать.
  4. Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать и сформовать котлеты.
  5. Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде около 5 минут с каждой стороны.
  6. Подавать горячими со сметаной.

Раньше мы публиковали рецепт постного салата с нутом. Благодаря этой бобовой культуре салат получается достаточно сытным.

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#Чечевица #Котлеты #Готовим дома