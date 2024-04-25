Понравится даже мясоедам: такие котлеты из чечевицы съедят первыми

Хрустящие и сытные котлетки

Даже яростные мясоеды периодически хотят отдохнуть от мяса и разнообразить свое меню растительными блюдами. Тогда на помощь приходят рецепты постных блюд, как, например, супа с грибами или картофельных зраз.

Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящие котлеты из чечевицы. Готовить их несложно, а получается блюдо вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "tanya.perchik ".

Как приготовить котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

чечевица – 500;

морковь большая – 2 шт.;

зеленый лук – пучок;

соль

хмели-сунели;

Способ приготовления:

Чечевицу замочить и оставить на ночь. Промыть и слить воду, перебить блендером до однородности. Добавить натертую на мелкой терке морковь и мелко нарезанный лук, перемешать. Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать и сформовать котлеты. Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде около 5 минут с каждой стороны. Подавать горячими со сметаной.

Раньше мы публиковали рецепт постного салата с нутом. Благодаря этой бобовой культуре салат получается достаточно сытным.