Понравится даже мясоедам: такие котлеты из чечевицы съедят первыми
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Хрустящие и сытные котлетки
Даже яростные мясоеды периодически хотят отдохнуть от мяса и разнообразить свое меню растительными блюдами. Тогда на помощь приходят рецепты постных блюд, как, например, супа с грибами или картофельных зраз.
Сегодня мы предлагаем приготовить хрустящие котлеты из чечевицы. Готовить их несложно, а получается блюдо вкусным и сытным, информируют на Instagram-странице "tanya.perchik ".
Как приготовить котлеты из чечевицы
Ингредиенты:
- чечевица – 500;
- морковь большая – 2 шт.;
- зеленый лук – пучок;
- соль
- хмели-сунели;
Способ приготовления:
- Чечевицу замочить и оставить на ночь.
- Промыть и слить воду, перебить блендером до однородности.
- Добавить натертую на мелкой терке морковь и мелко нарезанный лук, перемешать.
- Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели, перемешать и сформовать котлеты.
- Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде около 5 минут с каждой стороны.
- Подавать горячими со сметаной.
Раньше мы публиковали рецепт постного салата с нутом. Благодаря этой бобовой культуре салат получается достаточно сытным.