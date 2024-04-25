Сподобається навіть м'ясоїдам: такі котлети з сочевиці з'їдять першими

Хрусткі та ситні котлетки

Навіть запеклі м'ясоїди періодично хочуть відпочити від м'яса та урізноманітнити своє меню рослинними стравами. Тоді у пригоді стають рецепти пісних страв, як, наприклад, супу з грибами чи картопляних зразів.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати хрусткі котлети із сочевиці. Готувати їх нескладно, а виходить страва смачною та ситною, інформують на Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати котлети із сочевиці

Інгредієнти:

сочевиця – 500 ;

морква велика – 2 шт.;

зелена цибуля – пучок;

сіль

хмелі-сунелі;

Спосіб приготування:

Сочевицю замочити та залишити на ніч. Промити її та злити воду, перебити блендером до однорідності. Додати натерту на дрібній тертці моркву та дрібно нарізану цибулю, перемішати. Посолити, поперчити, додати хмелі-сунелі, перемішати та сформувати котлети. Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді близько 5 хвилин з кожного боку. Подавати гарячими зі сметаною.

Раніше ми публікували рецепт пісного салату з нутом. Завдяки цій бобовій культурі салат виходить досить ситним.