Сподобається навіть м'ясоїдам: такі котлети з сочевиці з'їдять першими
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Хрусткі та ситні котлетки
Навіть запеклі м'ясоїди періодично хочуть відпочити від м'яса та урізноманітнити своє меню рослинними стравами. Тоді у пригоді стають рецепти пісних страв, як, наприклад, супу з грибами чи картопляних зразів.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати хрусткі котлети із сочевиці. Готувати їх нескладно, а виходить страва смачною та ситною, інформують на Instagram-сторінці "tanya.perchik".
Як приготувати котлети із сочевиці
Інгредієнти:
- сочевиця – 500 ;
- морква велика – 2 шт.;
- зелена цибуля – пучок;
- сіль
- хмелі-сунелі;
Спосіб приготування:
- Сочевицю замочити та залишити на ніч.
- Промити її та злити воду, перебити блендером до однорідності.
- Додати натерту на дрібній тертці моркву та дрібно нарізану цибулю, перемішати.
- Посолити, поперчити, додати хмелі-сунелі, перемішати та сформувати котлети.
- Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді близько 5 хвилин з кожного боку.
- Подавати гарячими зі сметаною.
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