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Сподобається навіть м'ясоїдам: такі котлети з сочевиці з'їдять першими

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Сподобаються навіть тим, хто віддає перевагу м'ясним котлетам
Сподобаються навіть тим, хто віддає перевагу м'ясним котлетам. Фото 1000.menu

Хрусткі та ситні котлетки

Навіть запеклі м'ясоїди періодично хочуть відпочити від м'яса та урізноманітнити своє меню рослинними стравами. Тоді у пригоді стають рецепти пісних страв, як, наприклад, супу з грибами чи картопляних зразів.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати хрусткі котлети із сочевиці. Готувати їх нескладно, а виходить страва смачною та ситною, інформують на Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати котлети із сочевиці

Інгредієнти:

  • сочевиця – 500 ;
  • морква велика – 2 шт.;
  • зелена цибуля – пучок;
  • сіль
  • хмелі-сунелі;

Спосіб приготування:

  1. Сочевицю замочити та залишити на ніч.
  2. Промити її та злити воду, перебити блендером до однорідності.
  3. Додати натерту на дрібній тертці моркву та дрібно нарізану цибулю, перемішати.
  4. Посолити, поперчити, додати хмелі-сунелі, перемішати та сформувати котлети.
  5. Обсмажити котлети на розігрітій з олією сковороді близько 5 хвилин з кожного боку.
  6. Подавати гарячими зі сметаною.

Раніше ми публікували рецепт пісного салату з нутом. Завдяки цій бобовій культурі салат виходить досить ситним.

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#Сочевиця #Котлети #Готуємо вдома