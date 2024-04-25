Укр

Немного помидоров, луковица и банка: с этой закуской на пикнике забудут даже о шашлыках

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закуска к мясу из помидор и лука
Закуска к мясу из помидор и лука. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Легкое, витаминное блюдо из простых продуктов

С наступлением теплых дней невозможно себе представить выходной день без выезда на природу и ароматных шашлычков. Однако сразу же возникает вопрос — что приготовить к мясу на закуску?

Сегодня "Главред" предлагает восхитительный рецепт закуски к шашлыку и любому мясу из помидор и лука. Готовится такая необычная закуска быстро, из простых продуктов. Получается она настолько вкусной, что друзья съедят блюдо, даже не дожидаясь шашлыков.

Как приготовить закуску к шашлыку

Ингредиенты:

  • помидоры черри — 12 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • салатный лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сушеные базилик;
  • лимон;
  • растительное масло;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно моем помидоры, каждый разрезаем пополам.
  2. Два вида лука чистим и нарезаем полукольцами.
  3. Для приготовления маринада небольшой тарелке смешиваем растительное масло, базилик, пропускаем через пресс чеснок и выдавливаем из лимона 2 ч. л. сока.
  4. Берем чистую банку, выкладываем в нее половину подготовленного лука и помидор. Все солим по вкусу.
  5. Далее отправляем в банку остатки лука и помидоры. Все заливаем маринадом, плотно накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться.

Также к шашлыкам можно приготовить малосольные огурцы. С такими закусками друзья захотят приходить к вам на шашлыки чаще и чаще.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Закуска #Готовим дома