Немного помидоров, луковица и банка: с этой закуской на пикнике забудут даже о шашлыках
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Легкое, витаминное блюдо из простых продуктов
С наступлением теплых дней невозможно себе представить выходной день без выезда на природу и ароматных шашлычков. Однако сразу же возникает вопрос — что приготовить к мясу на закуску?
Сегодня "Главред" предлагает восхитительный рецепт закуски к шашлыку и любому мясу из помидор и лука. Готовится такая необычная закуска быстро, из простых продуктов. Получается она настолько вкусной, что друзья съедят блюдо, даже не дожидаясь шашлыков.
Как приготовить закуску к шашлыку
Ингредиенты:
- помидоры черри — 12 шт.;
- лук — 1 шт.;
- салатный лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сушеные базилик;
- лимон;
- растительное масло;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Тщательно моем помидоры, каждый разрезаем пополам.
- Два вида лука чистим и нарезаем полукольцами.
- Для приготовления маринада небольшой тарелке смешиваем растительное масло, базилик, пропускаем через пресс чеснок и выдавливаем из лимона 2 ч. л. сока.
- Берем чистую банку, выкладываем в нее половину подготовленного лука и помидор. Все солим по вкусу.
- Далее отправляем в банку остатки лука и помидоры. Все заливаем маринадом, плотно накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться.
Также к шашлыкам можно приготовить малосольные огурцы. С такими закусками друзья захотят приходить к вам на шашлыки чаще и чаще.