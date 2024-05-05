Батарея не будет разряжаться слишком быстро: полезные лайфхаки для смартфона

Даже самые мощные аккумуляторы со временем изнашиваются и разряжаются быстрее

Телефоны перестали быть просто средством связи. В течение дня некоторые владельцы практически е выпускают их из рук. Поэтому неудивительно, что со временем аккумулятор быстро изнашивается и его приходится заряжать намного чаще.

Продлить срок работы батареи смартфона можно, если придерживаться простых правил.

Как сделать, чтобы батарея телефона садилась не так быстро

Обычно на смартфоне установлены множество приложений. Некоторые из них работают в фоновом режиме даже когда смартфон не используется. Необходимо настроить приложения так, чтобы они запускались и работали только по необходимости. Также стоит время от времени проверять свой смартфон и удалять приложения, которые никогда не используются. Это продлит срок службы аккумулятора.

Чтобы сэкономить заряд аккумулятора телефона и продлить срок его службы, необходимо снизить яркость экрана. Оптимальным будет в настройках выбрать опцию, которая будет регулировать яркость экрана в зависимости от освещения. Это сэкономит не только заряд аккумулятора телефона, но и сохранит зрение.

Функция GPS потребляет достаточно много энергии. Поэтому если в ней нет необходимости, функцию лучше отключать.

Лишние звуки и вибрации также влияют на заряд батареи. Без звуков клавиатуры и уведомлений некоторых приложений можно обойтись.

Аккумуляторы не любят крайности. Поэтому важно следить, чтобы он не разряжался полностью, но и не заряжать его до 100%. Большая ошибка, которую часто совершают пользователи — зарядка аккумулятора телефона на ночь. Утром он будет полностью заряжен, но со временем начнет быстрее разряжаться. Если постоянно заряжать телефон на 80%, аккумулятор прослужит дольше. То же самое касается и температуры. Сильная жара или сильный холод значительно влияют на работоспособность аккумулятора. Следите, чтобы гаджет не перегревался и не переохлаждался, тогда батарея будет работать как нужно.

Немаловажно использовать только оригинальные зарядные устройства. Они полностью адаптированы под смартфон. Частое использование других сократит срок службы батареи.

Если телефон подключен к зарядному устройству, постарайтесь не использовать его.

Иногда простая перезагрузка телефона помогает продлить срок службы батареи. Некоторые производители рекомендуют раз в неделю перезагружать телефон и давать ему отдохнуть. Это улучшит функциональность гаджета и продлит срок службы батареи.

При зарядке телефона так же важно, на какой стороне лежит гаджет. "Телеграф" рассказывал, как заряжать смартфон, чтобы он не перегревался.