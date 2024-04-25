Трохи помідорів, цибулина та банка: з цією закускою на пікніку забудуть навіть про шашлики
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1484
Легка, вітамінна страва із простих продуктів
З настанням теплих днів неможливо собі уявити вихідний день без виїзду на природу та ароматних шашличків. Однак одразу виникає питання — що приготувати до м’яса на закуску?
Сьогодні "Главред" пропонує чудовий рецепт закуски до шашлику та будь-якого м’яса з помідорів та цибулі. Готується така незвичайна закуска швидко, із простих продуктів. Виходить вона настільки смачною, що друзі з’їдять страву, навіть не чекаючи шашликів.
Як приготувати закуску до шашлику
Інгредієнти:
- помідори чері — 12 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- салатна цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сушені базилік;
- лимон;
- рослинна олія;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо помідори, кожен розрізаємо навпіл.
- Два види цибулі чистимо і нарізаємо півкільцями.
- Для приготування маринаду невеликій тарілці змішуємо олію, базилік, пропускаємо через прес часник і видавлюємо з лимона 2 ч. л. соку.
- Беремо чисту банку, викладаємо в неї половину підготовленої цибулі та помідорів. Все солимо до смаку.
- Далі відправляємо в банку залишки цибулі та помідори. Все заливаємо маринадом, щільно накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник настоятися.
Також до шашликів можна приготувати малосольні огірки. З такими закусками друзі захочуть приходити до вас на шашлики частіше та частіше.