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Трохи помідорів, цибулина та банка: з цією закускою на пікніку забудуть навіть про шашлики

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Закуска до м’яса з помідорів та цибулі
Закуска до м’яса з помідорів та цибулі. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Легка, вітамінна страва із простих продуктів

З настанням теплих днів неможливо собі уявити вихідний день без виїзду на природу та ароматних шашличків. Однак одразу виникає питання — що приготувати до м’яса на закуску?

Сьогодні "Главред" пропонує чудовий рецепт закуски до шашлику та будь-якого м’яса з помідорів та цибулі. Готується така незвичайна закуска швидко, із простих продуктів. Виходить вона настільки смачною, що друзі з’їдять страву, навіть не чекаючи шашликів.

Як приготувати закуску до шашлику

Інгредієнти:

  • помідори чері — 12 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • салатна цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сушені базилік;
  • лимон;
  • рослинна олія;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно миємо помідори, кожен розрізаємо навпіл.
  2. Два види цибулі чистимо і нарізаємо півкільцями.
  3. Для приготування маринаду невеликій тарілці змішуємо олію, базилік, пропускаємо через прес часник і видавлюємо з лимона 2 ч. л. соку.
  4. Беремо чисту банку, викладаємо в неї половину підготовленої цибулі та помідорів. Все солимо до смаку.
  5. Далі відправляємо в банку залишки цибулі та помідори. Все заливаємо маринадом, щільно накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник настоятися.

Також до шашликів можна приготувати малосольні огірки. З такими закусками друзі захочуть приходити до вас на шашлики частіше та частіше.

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#Рецепт #Помідори #Закуска #Готуємо вдома