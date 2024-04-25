Трохи помідорів, цибулина та банка: з цією закускою на пікніку забудуть навіть про шашлики

Легка, вітамінна страва із простих продуктів

З настанням теплих днів неможливо собі уявити вихідний день без виїзду на природу та ароматних шашличків. Однак одразу виникає питання — що приготувати до м’яса на закуску?

Сьогодні "Главред" пропонує чудовий рецепт закуски до шашлику та будь-якого м’яса з помідорів та цибулі. Готується така незвичайна закуска швидко, із простих продуктів. Виходить вона настільки смачною, що друзі з’їдять страву, навіть не чекаючи шашликів.

Як приготувати закуску до шашлику

Інгредієнти:

помідори чері — 12 шт.;

цибуля — 1 шт.;

салатна цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сушені базилік;

лимон;

рослинна олія;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо помідори, кожен розрізаємо навпіл. Два види цибулі чистимо і нарізаємо півкільцями. Для приготування маринаду невеликій тарілці змішуємо олію, базилік, пропускаємо через прес часник і видавлюємо з лимона 2 ч. л. соку. Беремо чисту банку, викладаємо в неї половину підготовленої цибулі та помідорів. Все солимо до смаку. Далі відправляємо в банку залишки цибулі та помідори. Все заливаємо маринадом, щільно накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник настоятися.

Також до шашликів можна приготувати малосольні огірки. З такими закусками друзі захочуть приходити до вас на шашлики частіше та частіше.