Как заблокировать смартфон, который у вас украли? Советы специалистов, которыми не стоит пренебрегать

Несколько простых шагов помогут обезопасить ваши данные

Потеря телефона – событие весьма неприятное, а кроме того, еще и опасное. Ведь в современном мире смартфон это ключ к цифровой вселенной человека, который открывает доступ мошенникам к личной и важной информации.

Что делать, если телефон потеряли или украли? К сожалению, большинство людей интересуется этим вопросом уже после того, как гаджет потерян. Зря. Некоторые действия необходимо совершить сразу, после покупки нового телефона, чтобы потом не жалеть.

К примеру, следует заранее настроить опции безопасности аккаунтов и подключить двухфакторную идентификацию. При этом следует распечатать резервные коды и приберечь их на случай потери телефона. Так вам удастся легко восстановить доступ к своему аккаунту и сменить пароли, прежде чем до них доберется злоумышленник.

Шаг 1

Если ваш телефон украли, необходимо сразу позвонить своему мобильному оператору и сообщить о краже или пропаже смартфона.

Это необходимо сделать, чтобы злоумышленник не мог воспользоваться двухфакторной авторизацией в банковских, почтовых и социальных сервисах. В противном случае вор сможет изменить пароли доступа к ним и получить над ними контроль.

Необходимо у любого (прохожего, бармена, официанта, продавца, таксиста, полицейского) попросить телефон и позвонить по телефону своему мобильному оператору.

Связаться с оператором Киевстар:

466 — с мобильного Киевстар

0 800 300 466 — из других сетей

Связаться с оператором lifecell:

5433 — с мобильного lifecell

0 800 20 5433 — бесплатно со стационарных и мобильных номеров по Украине

Связаться с оператором Vodafone:

111 — с мобильного Vodafone в Украине.

0 800 400 111 — с любого номера в Украине для клиентов других операторов и в национальном роуминге

Позвонив оператору, вам потребуется ответить на несколько вопросов относительно вашего номера, чтобы подтвердить, что вы являетесь настоящим владельцем. После короткой процедуры оператор заблокирует вашу SIM-карту.

Шаг 2

Сообщите правоохранительным органам о потере телефона и заявите о краже, если таковая произошла.

Шаг 3

Позвоните ближайшим людям, тем, кому звоните чаще всего, и предупредите о краже или потере телефона. Дело в том, что мошенники могут звонить по телефону родным от вашего имени и, например, просить деньги.

Шаг 4

Получите доступ к интернету, например, через ПК или ноутбук дома, или в общественном месте и войдите в свой аккаунт.

После входа в аккаунт Google необходимо выбрать "Управление аккаунтом Google" – "Надежная защита аккаунта" – "Ваши устройства" – "Имя украденного устройства" – "Выйти".

Далее следует изменить пароль Google-аккаунта. В разделе "Управление аккаунтом Google" выберите "Личная информация" — "Пароль".

В разделе "Управление аккаунтом Google" следует зайти в раздел "Безопасность", затем — в раздел "Ваши устройства", затем нажать на украденное устройство и "Найти устройство", затем выбрать "Очистить устройство" или "Заблокировать устройство". В случае выбора последней опции местонахождение телефона можно будет отслеживать на карте.

В разделе "Управление аккаунтом Google" также можно увидеть историю перемещения украденного устройства. Для этого нужно выбрать раздел "Данные и персонализация", "Отслеживание действий", "История местоположений", "Управление историей", выбрать год, месяц и день кражи. На карте отобразится траектория передвижения смартфона.

Шаг 5

По телефону, через интернет-банкинг или через службу поддержки в соцсети необходимо заблокировать банковские карты с кредитным лимитом и денежными остатками. Необходимо отключить все банковские карты, связанные с Apple Pay, AndroidPay, SamsungPay. Обычно интерфейс аккаунта сам предложит это при выборе опции "Пометить телефон как украденный". В противном случае это нужно сделать вручную. Apple, Google и Samsung дают пользователю такую возможность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как дать своему телефону "отдохнуть". Простой совет, который продлит жизнь вашего устройства.