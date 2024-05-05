Об этом мало кто знает: почему нельзя прогонять муравьев с пионов

Не все насекомые приносят вред пионам

Обычно дачники считают муравьев вредителями и стараются как можно быстрее прогнать их с участка. Но на самом деле эти насекомые всегда приносят вред. Для некоторых растений в саду они могут быть даже полезны.

На красивых и ароматных пионах можно заметить множество муравьев. Но не спешите прогонять их. Насекомые помогут бутону расцвести, пишет Merkur.

Стоит ли уничтожать муравьев на пионах

Муравьи могут действовать как защитники пионов, отпугивая или контролируя потенциальных вредителей. В большинстве случаев они не приносят вредя пионам и даже наоборот, помогают во время цветения. Муравьи высасывают нектар из бутонов и благодаря этому они быстрее и легче раскрываются.

Таким образом муравьи получают пищу в виде нектара, а пион пользуется защитными свойствами муравьев.

Если муравьев на пионах рекомендуется не трогать, то есть насекомые, которым точно не место на этом цветке.

Тля питается соком растений и может привести к деформации листьев и цветов, если встречаются в больших количествах.

Трипсы также высасывают весь сок с растений, могут оставлять на листьях серебристые пятна и повреждать цветочные почки, что может нарушить развитие цветка.

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