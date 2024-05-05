Таропрогноз на 6 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Все карты снова выпали перевернутыми, что не сулит ничего хорошего

В понедельник, 6 мая 2024 года, день обещает быть нелегким, — многих могут ждать разочарования, проблемы и плохое самочувствие.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка жезлов, перевернутая Семерка пентаклей, перевернутая Шестерка жезлов

Перевернутая Десятка жезлов

В скором времени Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта предупреждает, что для получения желаемого Вам придется как следует постараться, просто так ничего не дастся.

Перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Перевернутая Шестерка жезлов

Обычно это карта побед, но перевернутой у нее негативное значение: Ваши победы ускользнут у Вас из-под носа к кому-то еще. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с деньгами в мае по картам Таро.