Даже лед не помешает: как правильно выбирать замороженную рыбу

С этими секретами вы принесете домой качественный продукт

Одной из самых популярных рыб на нашей кухне является хек. Очень часто ее покупают замороженной.

Покупка такой рыбки — это как покупка кота в мешке: сложно выбрать качественный продукт. Вместе с Ukr.Media расскажем, как на что обратить внимание при выборе замороженного хека.

Как правильно выбрать замороженную рыбу

Обязательно стоит внимательно посмотреть в ящик, в котором хранится замороженная рыба. Если тушки прилипли одна к другой, скорее всего, были нарушены условия хранения и слегка размороженный продукт замораживался повторно.

Также стоит обратить внимание на плавники, хвост и покров рыбы. Если снаружи продукт не цельный, отломан хвост или не хватает плавника, лучше отказаться от покупки продукта: возможно, условия хранения и транспортировки замороженного продукта не были соблюдены полностью.

Признак несвежего продукта — желтый налет на рыбе. Даже если после размораживания она покажется нормальной, вкусовые качества после приготовления блюда будут значительно хуже.

Качественную замороженную рыбу невозможно согнуть или разогнуть. Если вы можете совершить подобные манипуляции — значит, низкое качество заморозки. Также стоит отказаться от покупки, если замороженная рыба неровная, с различными выгибами.

Обязательно читайте все, что написано на упаковке. Важно, где рыба выловлена, как обработана и что входит в состав.

Что же касается самой упаковки — лучше чтобы продукт был в прозрачном полиэтилене. Так вы увидите рыбу и оцените ее качество.

Обязательно обратите внимание на глаза рыбы. Они должны быть выпуклыми, не плоскими. Жабры продукта должны плотно прижиматься к тушке.

Купили рыбку? Приготовьте из нее необычную запеканку — вам точно понравится.